Curling maschile, Germania batte Italia all’extra end: finisce 6-5

Il curling continua a tenere incollata agli schermi tutta l’Italia: gli uomini fanno sognare, ma hanno perso contro la Germania

Una spazzata alla volta, con grande concentrazione. Il curling entra nelle case degli italiani e fa sognare, anche perché gli uomini lasciano presagire grandi cose, dopo un ottimo inizio di torneo. Infatti, con due vittorie su due, gli Azzurri sono in vetta alla classifica del girone.

C’è chi pensa già alle semifinali, anche se è prematuro, ma ci si può comunque godere l’emozione di essere alla pari con Canada e Svizzera. Mantenere l’imbattibilità contro la Germania, quindi, sarebbe cosa più che buona, anche perché si tratta di un match alla portata sulla carta.

Eppure, l’inizio per Mosaner e compagni è subito in salita. I tedeschi partono complessivamente meglio nei primi end, portandosi in vantaggio.

Curling maschile, vince la Germania di misura

Poi arriva la rimonta azzurra, visto che nelle fasi centrali arriva il 2-2 e poi il 4-2 per l’Italia dopo un brutto errore forzato dalla Germania. L’ottavo end però è decisivo: dopo qualche stone piazzata male dall’Italia, i tedeschi scappano via proprio quando la sfida sembrava in discesa.

Gli avversari, infatti, riescono a centrare ben tre punti e si portano sul 5-4 in loro favore. Al decimo end, l’Italia recupera e va sul 5-5: questo vuol dire extra end. La Germania, però, rompe l’equilibrio con un gran colpo finale e vince 6-5.