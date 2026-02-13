Skeleton, Bagnis chiude quinto: Weston vince l’oro

L’Italia sogna anche nello skeleton grazie alle ottime prove di Amedeo Bagnis: cosa è successo nella terza manche di questa sera

Sognare è lecito, anzi è doveroso per l’Italia in questi Giochi olimpici invernali. Ed è chiaro che tanto di quello che succederà questa sera passerà da Amedeo Bagnis. Non partivamo assolutamente come favoriti, ma ce la stiamo giocando fino alla fine e ciò è stato possibile anche grazie a un’ottima terza manche.

Infatti, la run si è chiusa con un Weston che si sta confermando imbattibile. È ancora una volta primo e ormai sempre più vicino all’oro olimpico.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

E subito dopo ci sono i tedeschi, loro che vanno fortissimi nello skeleton, come da attese. Jungk e Grotheer stanno cercando a fatica di tenere il passo di Weston e sono attualmente al secondo e al terzo posto. Ma qui c’è partita.

Bagnis lontano dall’oro, ma l’Italia sogna un podio nello skeleton

C’è anche una macchia di Cina considerevole nello skeleton grazie a Chen, che ha chiuso al quarto posto, ma i distacchi sono minimi.

Subito dopo arriva proprio il nostro Amedeo Bagnis, che è attualmente quinto e distante soli venti centesimi dal podio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle 21 inizierà la quarta e ultima batteria e i giochi non sono scritti per il podio. Il distacco è minimo e una grande prova azzurra potrebbe regalarci un’altra medaglia incredibile.

AGGIORNAMENTO 22:16

Alla fine Amedeo Bagnis ha chiuso al quinto posto. Niente medaglia quindi per gli azzurri, nonostante dei tempi molto costanti e un distacco dal podio di 34 centesimi. Resta comunque il risultato migliore di un italiano in questa specialità dopo decenni. L’oro va a Weston.