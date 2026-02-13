L’Olimpiade al contrario: 6 ori dagli outsider, i big italiani vanno ko

Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno regalando molte soddisfazioni all’Italia, ma anche qualche delusione: i big che hanno fallito

I Giochi invernali in Italia stanno calamitando grandi attenzioni e un’ansia sportiva spasmodica per gli Azzurri. E le risposte stanno arrivando. Nel medagliere brillano gli Azzurri dopo prove eccezionali e incredibile a squadra e da parte di alcuni singoli.

Abbiamo ancora negli occhi la prestazione unica di Francesca Lollobrigida e un doppio oro che è destinato a entrare negli annali delle Olimpiadi. E chi se l’aspettava. E lo stesso si può dire di Federica Brignone.

Nel Super G, quando tutti si aspettavano Goggia, la bergamasca è andata fuori, mentre lei ha sfoderato una prestazione inaspettata e incredibile, conquistando un oro pazzesco. Forse il più bello di tutte le Olimpiadi. Onore e merito anche al biathlon, ma per tante gioie, c’è stato anche qualche dolore per gli Azzurri.

Le sorprese negative dell’Olimpiade italiana: Ghiotto e non solo

Ci si aspettava molto da Davide Ghiotto nella giornata di oggi, alcuni addirittura l’oro. Invece, l’italiano è uscito fuori dal podio (e neanche di poco), condannandosi a una delusione che non era propria dell’andamento dei Giochi per gli Azzurri. Ma non è il solo.

Nello snowboard, Roland Fischnaller è uscito ben prima del podio ed era favorito per l’oro. Aaron March allo stesso modo: doveva essere la disciplina in cui l’Italia poteva fare meglio in tutta l’Olimpiade.

Non sono stati Giochi brillanti neanche per Tommaso Giacomel, ko nel biathlon, Pietro Sighel, molto discusso anche per le parole su Arianna Fontana. A proposito, lei non ha deluso, ma non c’è neanche da dirlo: per noi è la certezza per eccellenza.