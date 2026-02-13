Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Skeleton femminile, Flock resiste nella seconda run: quattro centesimi la tengono in vetta a Cortina

Redazione
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Sci Alpino Combinata Femminile
Austria's Janine Flock during the Women's Skeleton Training at the Cortina Sliding Centre, on day five of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Italy. Picture date: Wednesday February 11, 2026.

Record di pista per Pfeifer, Kreher vola e la Germania mette tre atlete nelle prime quattro posizioni, ma l’austriaca chiude davanti con 1:54.48 e difende la leadership per soli 4 centesimi.

La seconda run dello skeleton femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 accende definitivamente la pista “Eugenio Monti” e lancia una sfida apertissima in vista delle manche decisive. In testa resta Janine Flock, ma la battaglia per l’oro è tutt’altro che chiusa.

La discesa si accende progressivamente. Nella prima parte della manche le atlete di fondo classifica provano a migliorarsi: Clarke, Hong e Zunte limano qualche decimo, mentre Liang è la prima a perdere terreno rispetto alla batteria precedente. Errori nella parte centrale del tracciato penalizzano Andzane e Johansen, ma i distacchi restano contenuti.

L’Italia trova segnali incoraggianti. Valentina Margaglio riesce a migliorare il proprio tempo complessivo fermando il cronometro a 1:56.27, mostrando maggiore fluidità nella seconda parte di pista. Subito dopo Alessandra Fumagalli offre una prova ancora più solida: 57.93 nella run e un totale di 1:55.95 che le permette di risalire provvisoriamente la classifica, con margini di crescita in vista delle ultime due manche.

La gara entra nel vivo quando iniziano a scendere le atlete in lotta per le medaglie. Tarbit piazza un 57.40 di grande spessore e sale al comando con 1:55.16 complessivo, precedendo di un solo centesimo la cinese Zhao, che sfiora il sorpasso. Meylemans invece paga un errore nel finale e scivola indietro, lasciando spazio a un podio virtuale in continua evoluzione.

Poi arriva il momento della Germania. Neise migliora sensibilmente il tempo della prima run e si porta davanti con 1:54.85. Ma è Jacqueline Pfeifer a far esplodere la pista: seconda parte perfetta, 57.18 e record del budello. Il totale di 1:54.61 la proietta al comando e accende definitivamente la lotta per l’oro.

Non è finita. Susanne Kreher parte fortissimo, accumula quasi tre decimi di vantaggio nella fase iniziale e si inserisce davanti con 1:54.52, nove centesimi meglio di Pfeifer. In quel momento la Germania occupa tre delle prime quattro posizioni, con Stoecker e Tarbit pronte ad approfittare di eventuali errori.

Resta solo Janine Flock. L’austriaca, leader dopo la prima manche, parte in salita e al primo intermedio accusa oltre due decimi di ritardo. La sua discesa è tutt’altro che perfetta, ma riesce a contenere i danni nella parte centrale e finale del tracciato. Non replica il record della pista, ma basta: 1:54.48 il totale, appena quattro centesimi meglio di Kreher.

Una giornata da sogno per Flock, che però non può sentirsi al sicuro. Domani dovrà difendersi da tre tedesche scatenate — Kreher, Pfeifer e Neise — con Stoecker e Tarbit ancora in piena corsa per il podio. A Cortina la corsa all’oro è più aperta che mai.

