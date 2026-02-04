Snoop Dogg sarà il volto di NBC a Milano-Cortina 2026: “Coach Snoop” alle Olimpiadi Invernali

Il rapper americano è l’“Ambassador of Happiness” di NBCUniversal ai Giochi Invernali: racconterà Milano-Cortina 2026 tra sport, cultura e spettacolo, seguendo da vicino Team USA

Snoop Dogg torna alle Olimpiadi

Snoop Dogg sarà uno dei protagonisti mediatici dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Il rapper e produttore statunitense ricoprirà il ruolo di inviato speciale e volto on-air di NBCUniversal, emittente titolare dei diritti olimpici negli Stati Uniti, dopo il grande successo riscosso durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il suo incarico ufficiale è quello di “Ambassador of Happiness”, una figura pensata per raccontare i Giochi con uno sguardo non convenzionale, mescolando sport, backstage, curiosità e intrattenimento.

Corrispondente speciale tra Milano e Dolomiti

Snoop Dogg non sarà in gara, ma seguirà le competizioni come corrispondente per NBC e Peacock, esplorando le sedi olimpiche tra Milano e le Dolomiti, raccontando l’atmosfera dei Giochi, la cultura italiana e i momenti più iconici dell’evento.

Nei primi giorni è stato già avvistato a Milano, con una visita alla Milano Ice Skating Arena di Assago, dove ha incontrato e salutato gli atleti di Team USA, confermando una presenza costante anche dietro le quinte.

“Coach Snoop” al fianco di Team USA

Accanto al ruolo di inviato, Snoop Dogg vestirà anche i panni simbolici di coach onorario della squadra olimpica statunitense. Una figura di supporto e motivazione, capace di portare energia e visibilità, con una particolare simpatia dichiarata per il curling, disciplina che già a Parigi 2024 aveva seguito con entusiasmo.

Non è un ruolo formale dal punto di vista sportivo, ma rappresenta un riconoscimento della sua capacità comunicativa e del suo legame con il mondo dello sport.

Un legame consolidato con lo sport

Il rapporto tra Snoop Dogg e lo sport non è nuovo. In passato ha fondato una scuola giovanile di baseball, dimostrando attenzione e capacità di leadership nel lavoro con i giovani atleti. L’esperienza olimpica si inserisce dunque in un percorso già avviato, che unisce sport, spettacolo e impegno sociale.

Per celebrare questo nuovo capitolo, l’artista ha aggiornato anche il proprio profilo LinkedIn, adottando la dicitura “Coach Snoop” e una nuova immagine di copertina a tema montano, in perfetto stile Milano-Cortina.

Dopo Parigi, nuova sfida olimpica

Dopo aver conquistato pubblico e critica ai Giochi di Parigi 2024, Snoop Dogg si prepara a vivere un’altra Olimpiade da protagonista mediatico, portando il suo stile unico anche sulle nevi italiane. Tra gare, cultura, moda e storytelling, la sua presenza si candida a essere una delle più riconoscibili di Milano-Cortina 2026.