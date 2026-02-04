Curtoni rassicura dopo la caduta: nessuna lesione, obiettivo superG olimpico

Esclusi problemi seri all’avambraccio sinistro dopo l’incidente nel superG di Crans-Montana: Elena Curtoni tornerà regolarmente in pista a Cortina, con il superG del 12 febbraio nel mirino

Dopo la caduta che aveva fatto scattare l’allarme nel superG di Crans-Montana, Elena Curtoni tranquillizza tutti. L’impatto con una porta, avvenuto nella curva che immette sul tratto pianeggiante del Mont Lachaux, aveva colpito duramente l’avambraccio sinistro della sciatrice valtellinese, generando preoccupazione per la violenza dell’urto e per il dolore immediatamente accusato.

Gli accertamenti effettuati a Milano hanno però escluso conseguenze gravi: nessuna lesione, soltanto una forte contusione che non comprometterà il prosieguo della stagione.

Rientro immediato e legame speciale con Cortina

I tempi di recupero consentiranno a Curtoni di tornare pienamente operativa già dalle prove della discesa olimpica, in programma da domani sull’Olympia delle Tofane, una pista a cui l’azzurra è profondamente legata e sulla quale ha spesso trovato risposte importanti nel corso della carriera.

Resta invece più complessa la rincorsa al pettorale per la discesa olimpica di domenica 8 febbraio, gara inaugurale dei Giochi, mentre è certa la sua presenza nel superG di giovedì 12 febbraio, appuntamento sul quale Curtoni ha concentrato le principali ambizioni a Cinque Cerchi.

SuperG nel mirino e ambizioni olimpiche

Proprio nel superG l’azzurra cerca la consacrazione olimpica dopo la medaglia sfumata a Pechino. In una stagione che non l’ha ancora vista salire sul podio, i segnali restano comunque incoraggianti: il ritorno stabile tra le prime dieci in discesa e i piazzamenti di valore su tracciati tecnici come St. Moritz e Val d’Isère, chiusi rispettivamente al sesto e al quarto posto, confermano una Curtoni competitiva e in grado di giocarsi le proprie chance nel momento più importante.

L’obiettivo ora è lasciarsi definitivamente alle spalle lo spavento svizzero e presentarsi al cancelletto olimpico nelle migliori condizioni possibili.