Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Esordio olimpico lampo per Giada D’Antonio: cosa è successo alla più giovane azzurra

Redazione
-
GIOCHI OLIMPICI Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Alpine Skiing Women's Team Combined, Slalom
Giada D'Antonio (ITA) during the Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026, Alpine Skiing Women's Team Combined Slalom on February 10, 2026 at Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina D'Ampezzo, Italy

Debutto sfortunato ma carico di significato per la 16enne campana nella combinata femminile a Milano Cortina 2026: uscita nello slalom, ma segnali incoraggianti in vista della prova individuale.

L’esordio olimpico di Giada D’Antonio è durato pochi secondi, ma resta comunque una pagina importante della sua giovane carriera. La più giovane atleta della spedizione azzurra a Milano Cortina 2026 ha fatto il suo debutto nella combinata a squadre femminile, scendendo in pista nello slalom dopo la prova di discesa della compagna Nadia Delago.

La partenza della classe 2009 è stata tutt’altro che timida: attacco deciso fin dalle prime porte e buon piglio nella parte iniziale del tracciato sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. A metà percorso, però, un errore su una doppia porta si è rivelato fatale: inforcata netta, perdita di uno sci e gara terminata senza conseguenze fisiche.

Un debutto sfortunato dal punto di vista del risultato, ma non dell’atteggiamento. D’Antonio ha mostrato coraggio e personalità, caratteristiche che spiegano perché venga considerata una delle promesse più interessanti dello sci italiano.

L’appuntamento per lei non è però finito qui: la giovane azzurra tornerà in gara il 18 febbraio nello slalom individuale, dove avrà la possibilità di vivere una seconda, attesissima occasione olimpica.

