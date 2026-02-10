Esordio olimpico lampo per Giada D’Antonio: cosa è successo alla più giovane azzurra

Debutto sfortunato ma carico di significato per la 16enne campana nella combinata femminile a Milano Cortina 2026: uscita nello slalom, ma segnali incoraggianti in vista della prova individuale.

L’esordio olimpico di Giada D’Antonio è durato pochi secondi, ma resta comunque una pagina importante della sua giovane carriera. La più giovane atleta della spedizione azzurra a Milano Cortina 2026 ha fatto il suo debutto nella combinata a squadre femminile, scendendo in pista nello slalom dopo la prova di discesa della compagna Nadia Delago.

La partenza della classe 2009 è stata tutt’altro che timida: attacco deciso fin dalle prime porte e buon piglio nella parte iniziale del tracciato sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. A metà percorso, però, un errore su una doppia porta si è rivelato fatale: inforcata netta, perdita di uno sci e gara terminata senza conseguenze fisiche.

Un debutto sfortunato dal punto di vista del risultato, ma non dell’atteggiamento. D’Antonio ha mostrato coraggio e personalità, caratteristiche che spiegano perché venga considerata una delle promesse più interessanti dello sci italiano.

L’appuntamento per lei non è però finito qui: la giovane azzurra tornerà in gara il 18 febbraio nello slalom individuale, dove avrà la possibilità di vivere una seconda, attesissima occasione olimpica.