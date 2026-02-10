Combinata femminile shock: Austria d’oro, Shiffrin fuori dal podio, Italia beffata

Seconda manche clamorosa sull’Olympia delle Tofane: l’Austria riscrive i pronostici nella combinata a squadre femminile, Mikaela Shiffrin resta senza medaglia, mentre l’Italia vede svanire il podio con l’uscita di Peterlini nello slalom.

La combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regala uno dei ribaltoni più clamorosi dei Giochi. La seconda manche di slalom sull’Olympia delle Tofane cambia completamente il volto della gara e incorona una coppia inattesa: Ariane Raedler e Katharina Huber portano l’Austria sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2:21.66.

Un oro costruito con intelligenza, grazie a una discesa di alto livello e a uno slalom solido, interpretato senza sbavature in condizioni di neve sempre più morbida.

Germania d’argento, USA sul terzo gradino

Alle spalle dell’Austria, per appena cinque centesimi, chiude la Germania con Kira Weidle-Winkelmann ed Emma Aicher, protagoniste di una rimonta straordinaria nella seconda manche. Aicher, in particolare, conferma uno stato di forma eccezionale, recuperando terreno prezioso e sfiorando il titolo olimpico.

Il bronzo va agli Stati Uniti con Jacqueline Wiles e Paula Moltzan, staccate di 25 centesimi dalla vetta dopo una prova complessivamente solida.

Shiffrin fuori dal podio: il colpo di scena

La notizia che fa più rumore arriva però dal quarto posto. La coppia più attesa, Mikaela Shiffrin / Breezy Johnson, resta incredibilmente senza medaglia. Dopo il miglior riferimento in discesa firmato da Johnson, Shiffrin affronta lo slalom in modo troppo prudente, chiudendo solo con il tredicesimo tempo di manche e scivolando ai piedi del podio, a 31 centesimi dall’oro.

Un risultato che sorprende tutti, anche alla luce del dominio mostrato dalla statunitense in passato e dopo il successo mondiale nel format a Saalbach. La “regina” paga un tracciato insidioso e una neve resa più lenta dalle temperature in aumento, allungando la serie di gare olimpiche senza oro iniziata a Pechino 2022.

Italia: sogno spezzato nello slalom

Giornata amara anche per l’Italia. Laura Pirovano e Martina Peterlini, terze dopo la discesa e pienamente in corsa per il podio, vedono sfumare tutto nello slalom: Peterlini non riesce a portare a termine la manche e l’Italia perde una medaglia che sembrava possibile.

Esce anche Giada D’Antonio, mentre a salvare il bilancio azzurro sono Nicol Delago e la 17enne Anna Trocker, che chiudono decime a 1”28 dalla vetta, pagando soprattutto il distacco accumulato nella prova di discesa.

Un format che ribalta tutto

La prima combinata olimpica a squadre femminile conferma la sua natura imprevedibile: basta una manche per stravolgere gerarchie consolidate e riscrivere i pronostici. Cortina incorona l’Austria, esalta la Germania, sorprende con il podio USA “alternativo” e lascia senza medaglia la coppia più attesa della vigilia.