Skeleton femminile, Flock record e duello con Kreher: Italia lontana dopo la prima manche

Allo Sliding Centre di Cortina si apre la gara olimpica femminile con una prima run che vede Janine Flock davanti in 57”22, nuovo record della pista. Kreher a soli 2 centesimi. Fumagalli 14ª, Margaglio 16ª.
Flock subito al comando con record della pista
Una prima manche complicata per l’Italia e un duello che inizia a delinearsi in testa.
L’apertura olimpica dello skeleton femminile sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo vede Janine Flock partire con il numero 1 e chiudere al comando in 57”22, nuovo record del budello.
L’austriaca precede di appena 2 centesimi la tedesca Susanne Kreher, ex iridata, in un confronto che sembra già poter decidere l’oro.
La seconda manche è in programma dalle 17.50, mentre le due decisive si disputeranno sabato sera.
Germania protagonista, lotta apertissima per il podio
Alle spalle delle prime due si inserisce la britannica Tabitha Stoecker, terza a 0”18.
Tanta Germania davanti:
-
Jacqueline Pfeifer quarta a +0”21
-
Hannah Neise quinta a +0”23
La dominatrice stagionale della Coppa del Mondo, la belga Kim Meylemans, è sesta ma paga già 0”48 dalla vetta.
Completano la top 8 la cinese Zhao e la seconda britannica Tarbit, mentre deludono Bos e Silveira.
La corsa alle medaglie resta apertissima in vista della seconda run.
Italia: Fumagalli 14ª, Margaglio 16ª
Tempi alti per le due azzurre in gara.
Alessandra Fumagalli è 14ª a 0”80 dalla leader: ottima prima parte di pista, ma un finale che le costa molto in termini di velocità.
Valentina Margaglio è 16ª a 0”98. L’alessandrina firma il record di spinta, guadagnando un paio di decimi in partenza, ma paga diverse difficoltà nella guida. In chiave medaglia la situazione è già molto complicata, anche alla luce di un trend stagionale che non lasciava grandi illusioni per il faro del movimento azzurro.
Il programma
Oggi verranno assegnate le medaglie nello skeleton maschile, mentre la gara femminile proseguirà con la seconda manche e poi con le due decisive di sabato sera.