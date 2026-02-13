Sportface TVLive
Milano Cortina 2026, italiani in gara sabato 14 febbraio: gigante, biathlon, skeleton e short track

Franz Monaco
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Biathlon
(260208) -- ANTERSELVA, Feb. 8, 2026 (Xinhua) -- Dorothea Wierer of Italy competes during the biathlon mixed relay 4 x 6km (M+W) at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Anterselva, Italy, Feb. 8, 2026. (Xinhua/Jiang Han) - Jiang Han -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000225_20260209_MVPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2602090847

Slalom gigante maschile, sprint femminile di biathlon, finale dei 1500m short track e run decisive nello skeleton: Vinatzer, De Aliprandini, Wierer, Vittozzi e Sighel guidano le speranze azzurre.

Sabato 14 febbraio si apre il secondo weekend dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una giornata ricca di finali e prove decisive. Diverse le occasioni da medaglia per l’Italia, impegnata tra sci alpino, biathlon, skeleton e short track.

Sci alpino: Vinatzer e De Aliprandini nel gigante

Tra gli appuntamenti più attesi c’è lo slalom gigante maschile.
Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini proveranno a inserirsi nella lotta tra i grandi protagonisti della disciplina, a cominciare dallo svizzero Marco Odermatt, campione olimpico in carica, e dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Il gardenese Vinatzer è già salito sul podio in gigante in questa stagione di Coppa del mondo e punta a confermarsi nel giorno più importante.

Sci Alpino Schladming FIS Ski World Cup Slalom Gigante Maschile

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16451257fx)
Alex VINATZER, ITA, bib number 9, action photo, Men’s Giant Slalom at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Schladming, Austria, 2026-01-27, photo credit: action press Simon Hausberger
Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Schladming, Austria, slapping – 27 Jan 2026

Biathlon: sprint femminile ad Anterselva

Grande attesa ad Anterselva per la sprint femminile 7,5 km di biathlon.
Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, protagoniste di un’intera stagione 2025-2026 ad altissimo livello, partono con concrete ambizioni di medaglia, pur dovendo fare i conti con la forte concorrenza francese.

2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women's 15 km, Anterselva, Italy 11 Feb

Mandatory Credit: Photo by JOEL MARKLUND/BILDBYRÅN/Shutterstock (16556276ab)
Lisa Vittozzi of Italy competes in women’s biathlon 15 km individual during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Anterselva.
2026 Winter Olympics, Day 5, Biathlon, Women’s 15 km, Anterselva, Italy – 11 Feb 2026

Skeleton: Margaglio e Fumagalli per la finale

Nel tardo pomeriggio riflettori puntati su Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli.
Le due azzurre saranno impegnate nell’ultima e decisiva batteria dello skeleton femminile, in programma alle 19:44, con la speranza di migliorare la propria posizione e giocarsi un piazzamento di prestigio.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 4Short Track Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy 10 Feb

Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16537362aw)
Pietro Sighel of Italy and Quentin Fercoq of France competing on the Short Track Speed Skating Men’s 1000m on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 10, 2026 in Milan, Italy.
Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 4Short Track Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy – 10 Feb 2026

Short track: Sighel nella finale dei 1500m

A chiudere la giornata sarà uno degli italiani più attesi: Pietro Sighel, impegnato nella finale dei 1500 metri uomini di short track.

Figlio d’arte — il padre Roberto ha partecipato a cinque edizioni olimpiche nel pattinaggio di velocità — Sighel dovrà vedersela con il fenomeno canadese William Dandjinou in una gara che promette spettacolo.

