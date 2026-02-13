Milano Cortina 2026, italiani in gara sabato 14 febbraio: gigante, biathlon, skeleton e short track

Slalom gigante maschile, sprint femminile di biathlon, finale dei 1500m short track e run decisive nello skeleton: Vinatzer, De Aliprandini, Wierer, Vittozzi e Sighel guidano le speranze azzurre.

Sabato 14 febbraio si apre il secondo weekend dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una giornata ricca di finali e prove decisive. Diverse le occasioni da medaglia per l’Italia, impegnata tra sci alpino, biathlon, skeleton e short track.

Sci alpino: Vinatzer e De Aliprandini nel gigante

Tra gli appuntamenti più attesi c’è lo slalom gigante maschile.

Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini proveranno a inserirsi nella lotta tra i grandi protagonisti della disciplina, a cominciare dallo svizzero Marco Odermatt, campione olimpico in carica, e dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Il gardenese Vinatzer è già salito sul podio in gigante in questa stagione di Coppa del mondo e punta a confermarsi nel giorno più importante.

Biathlon: sprint femminile ad Anterselva

Grande attesa ad Anterselva per la sprint femminile 7,5 km di biathlon.

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, protagoniste di un’intera stagione 2025-2026 ad altissimo livello, partono con concrete ambizioni di medaglia, pur dovendo fare i conti con la forte concorrenza francese.

Skeleton: Margaglio e Fumagalli per la finale

Nel tardo pomeriggio riflettori puntati su Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli.

Le due azzurre saranno impegnate nell’ultima e decisiva batteria dello skeleton femminile, in programma alle 19:44, con la speranza di migliorare la propria posizione e giocarsi un piazzamento di prestigio.

Short track: Sighel nella finale dei 1500m

A chiudere la giornata sarà uno degli italiani più attesi: Pietro Sighel, impegnato nella finale dei 1500 metri uomini di short track.

Figlio d’arte — il padre Roberto ha partecipato a cinque edizioni olimpiche nel pattinaggio di velocità — Sighel dovrà vedersela con il fenomeno canadese William Dandjinou in una gara che promette spettacolo.

