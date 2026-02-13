Assalto TV in diretta da Foggia: al via la Seconda Prova Nazionale di sciabola

Cadetti in pedana oggi alla Fiera di Foggia: tutte le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma, la piattaforma gratuita di Sportface.
È iniziata alla Fiera di Foggia la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola femminile e maschile, appuntamento valido per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026.
Oggi in pedana i Cadetti
La giornata odierna è dedicata agli Under 17.
Nella gara di sciabola femminile Cadette si è imposta Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma).
Classifica (97 partecipanti):
Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma)
Nicole Martini (SS Lazio Scherma Ariccia)
Greta Vinci (SS Lazio Scherma Ariccia)
Matilde Reale (Frascati Scherma)
Bianca Morello (Accademia d’Armi Musumeci Greco)
Anna Torre (Fides Livorno)
Chiara Pugno (CH4 Sporting)
Nicole Bentivoglio (Club Scherma San Severo)
Nel pomeriggio spazio alla sciabola maschile Cadetti, con inizio alle ore 11.30 (134 iscritti) e fasi decisive in diretta dalle 17.55.
Il programma del weekend
La competizione proseguirà fino a domenica 15 febbraio con le categorie Giovani e Assoluti.
Sabato 14 febbraio
Sciabola femminile Giovani – ore 9.00 (93 iscritte)
Sciabola maschile Giovani – ore 11.30 (142 iscritti)
Venerdì 13 febbraio
Sciabola femminile Assoluti – ore 9.00 (113 iscritte)
Sciabola maschile Assoluti – ore 11.30 (109 iscritti)
Tre giorni di gare che mettono in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026.