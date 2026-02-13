Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Pattinaggio di velocità, 10.000 metri: oro olimpico al 19enne Jílek, Ghiotto 6° e Lorello 8°

Franz Monaco
2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men's 10000m, Milan, Italy 13 Feb
Mandatory Credit: Photo by CARL SANDIN/BILDBYRÅN/Shutterstock (16613151u) Metodej Jilek of Czech Republic celebrates after competing in men's 10000m speed skating during day 7 of the 2026 Winter Olympics on February 13, 2026 in Milan. 2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men's 10000m, Milan, Italy - 13 Feb 2026

Il ceco Metoděj Jílek conquista l’oro nei 10 km maschili. Argento al polacco Semirunniy, bronzo all’olandese Jorrit Bergsma che a 40 anni firma un podio olimpico pesantissimo. Italia fuori dalle medaglie con Ghiotto sesto e Lorello ottavo.

Si chiude la finale dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina 2026. A trionfare è il diciannovenne ceco Metoděj Jílek, che si impone con il tempo di 12’33”44, conquistando il titolo olimpico davanti al polacco Vladimir Semirunniy (12’39”09) e all’olandese Jorrit Bergsma (12’40”48).

2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men's 10000m, Milan, Italy 13 Feb

Mandatory Credit: Photo by CARL SANDIN/BILDBYRÅN/Shutterstock (16613151ai)
Jorrit Bergsma of Netherlands celebrates in men’s 10000m speed skating during day 7 of the 2026 Winter Olympics on February 13, 2026 in Milan.
2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men’s 10000m, Milan, Italy – 13 Feb 2026

Per Bergsma, 40 anni, si tratta di un bronzo dal peso specifico enorme: esperienza, gestione e freddezza in una gara durissima, chiusa con un podio che vale quasi quanto un oro.

Quarto il francese Loubineaud, quinto l’olandese Van de Bunt.

L’Italia resta ai piedi della lotta per le medaglie. Davide Ghiotto chiude al 6° posto in 12’46”72, pagando oltre tredici secondi dalla vetta. Riccardo Lorello è con 12’56”22.

2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men's 10000m, Milan, Italy 13 Feb

Mandatory Credit: Photo by CARL SANDIN/BILDBYRÅN/Shutterstock (16613151h)
Davide Ghiotto of Italy looks dejected in men’s 10000m speed skating during day 7 of the 2026 Winter Olympics on February 13, 2026 in Milan.
2026 Winter Olympics, Day 7, Speed Skating, Men’s 10000m, Milan, Italy – 13 Feb 2026

Una gara solida per entrambi, ma non sufficiente per entrare nella zona podio in una specialità dominata da ritmo e costanza estrema.

