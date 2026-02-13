Pattinaggio di velocità, 10.000 metri: oro olimpico al 19enne Jílek, Ghiotto 6° e Lorello 8°

Il ceco Metoděj Jílek conquista l’oro nei 10 km maschili. Argento al polacco Semirunniy, bronzo all’olandese Jorrit Bergsma che a 40 anni firma un podio olimpico pesantissimo. Italia fuori dalle medaglie con Ghiotto sesto e Lorello ottavo.
Si chiude la finale dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina 2026. A trionfare è il diciannovenne ceco Metoděj Jílek, che si impone con il tempo di 12’33”44, conquistando il titolo olimpico davanti al polacco Vladimir Semirunniy (12’39”09) e all’olandese Jorrit Bergsma (12’40”48).
Per Bergsma, 40 anni, si tratta di un bronzo dal peso specifico enorme: esperienza, gestione e freddezza in una gara durissima, chiusa con un podio che vale quasi quanto un oro.
Quarto il francese Loubineaud, quinto l’olandese Van de Bunt.
L’Italia resta ai piedi della lotta per le medaglie. Davide Ghiotto chiude al 6° posto in 12’46”72, pagando oltre tredici secondi dalla vetta. Riccardo Lorello è 8° con 12’56”22.
Una gara solida per entrambi, ma non sufficiente per entrare nella zona podio in una specialità dominata da ritmo e costanza estrema.