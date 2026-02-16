Salto con gli sci, Super Team maschile: Italia in Top 10, la classifica

Gli uomini nel salto con gli sci non emozionano per l’Italia, ma portano comunque a casa una buona prova: Azzurri in top 10

Le grandi coppie del salto con gli sci hanno animato la serata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è arrivata la grande gioia che in molti si aspettavano.

Con una difficoltà in più: infatti, sono stati presi in considerazione solo quattro salti per ogni coppia, visto quanto accaduto per la terza serie, poi annullata quando mancavano solo poche prove per finire la manche.

Infatti, gli atleti hanno dovuto fare i conti con il peggioramento improvviso delle condizioni meteo, visto che è arrivata una vera e propria bufera di neve che ha impedito il regolare proseguimento della competizione. Alla fine, a trionfare sono stati Jan Hoerl e Stephan Embacher portando l’Austria a una grande vittoria dopo un inizio difficile.

Salto con gli sci, Italia decima con Insam e Bresadola

Dopo l’oro all’Austria, la medaglia d’argento è andata alla Polonia con Pawel Wasek e Kacper Tomasiak a 21.4 punti dalla vetta. La Norvegia è riuscita a conquistare la terza posizione con Johann Andre Forfang e Kristoffer Eriksen Sundal a 30.7 punti dalla testa.

Resta l’amaro in bocca per la Germania di Andreas Wellinger e Philipp Raimund, quarta a tre decimi dal bronzo. Non c’erano speranze di podio per l’Italia, ma comunque è arrivata una buona prova per Giovanni Bresadola e Alex Insam.

La coppia azzurra è riuscita a superare il taglio nella prima serie e si è piazzata al decimo posto, abbastanza in linea con le aspettative iniziali.