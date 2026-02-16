Curling femminile, l’Italia ruggisce contro gli Stati Uniti: prima vittoria

Una deludente Italia femminile reagisce e batte gli Stati Uniti centrando la prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina: è finita 7-2

Non sono delle Olimpiadi semplici per l’Italia femminile del curling. Dopo tutto quello che è successo prima dei Giochi, le Azzurre hanno fatto grande fatica a ripetere le ottime prestazioni di Constantini, in coppia con Mosaner, che hanno garantito il bronzo di coppia.

Finora, tra sole donne, le cose sono andate molto male e hanno portato in dote solo sconfitte. Almeno fino a stasera, visto che Constantini e compagne sono riuscite a battere gli Stati Uniti e a mettere a referto la loro prima vittoria.

L’Italia sembrava in piena crisi tecnica, strategica e di gioco, ma oggi ha dato risposte importanti, riuscendo a ritrovare il livello di prestazioni che gli ha permesso di primeggiare fino a poco più di un anno fa in campo europeo e mondiale.

Italia bene contro gli Stati Uniti: cosa è successo

Pensate che il punteggio in favore dell’Italia era addirittura di 4-0 all’intervallo, riuscendo a rubare delle mani e senza sprecare praticamente nessuna occasione utile per fare punti.

Il 7-2 è solido e potrebbe ridare autostima alle azzurre per il futuro, visto che per quest’Olimpiade sembra ormai troppo tardi. Con tutte le sconfitte che l’Italia femminile ha totalizzato in precedenza, ora è praticamente impossibile pensare di qualificarsi per la semifinale. Ma oggi è arrivato un primo sorriso.