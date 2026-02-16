Pattinaggio artistico, Conti e Macii deludono: trionfa il Giappone

Arriva una delusione cocente per l’Italia nel pattinaggio artistico: Conti e Macii non riescono a superare il sesto posto in classifica

Ci si aspettava tanto dalla coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii nel pattinaggio artistico. C’era addirittura chi aveva sussurrato la parola oro nelle scorse settimane, ma oggi sembrava un sogno a occhi aperti più che una solida realtà.

La coppia azzurra non era riuscita a rispettare le attese già nella giornata di ieri, per cui era costretta a una clamorosa rimonta oggi, una prova praticamente perfetta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Troppi errori e sbavature per i due italiani, ma neanche l’ombra di un podio, che è rimasto lontano ben 11 lunghezze.

Conti e Macii non stupiscono in finale. Ghilardi e Ambrosini dietro

Alla fine, la coppia italiana è riuscita a superare i 200 punti, ma non è andata comunque oltre il sesto posto. A trionfare è stato il Giappone.

L’altra coppia italiana, quella formata da Ghilardi e Ambrosini non è riuscita a entrare in top 10. Si è fermata al dodicesimo posto. Di seguito la classifica completa per il pattinaggio artistico a coppie.

1 MIURA Riku / KIHARA Ryuichi (JPN) 231.24

2 METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka (GEO) 221.75

3 HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita (GER) 219.09

4 PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei (HUN) 215.26

5 SUI Wenjing / HAN Cong (CHN) 208.64

6 CONTI Sara / MACII Niccolo (ITA) 203.19

7 CHAN Emily / HOWE Spencer Akira (USA) 200.31

8 PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt (CAN) 199.66

9 KAM Ellie / O’SHEA Danny (USA) 194.58

10 HOCKE Annika / KUNKEL Robert (GER) 194.11

11 STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime (CAN) 192.61

12 GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo (ITA) 191.86

13 CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal (POL) 185.86

14 AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita (ARM) 180.66

15 VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke (GBR) 179.06

16 KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel (FRA) 178.43