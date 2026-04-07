Gli azzurri di Milano Cortina 2026 al Quirinale: Mattarella riceve medagliati e atleti protagonisti

Mercoledì 8 aprile, la cerimonia al Salone dei Corazzieri alle 16.30, in diretta su Rai 2. Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner riconsegnano la bandiera al Capo dello Stato. Presenti anche i quarti classificati su invito del Presidente

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 16.30, la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia si terrà al Quirinale, nel Salone dei Corazzieri, e sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

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Chi sarà presente al Quirinale

All’udienza parteciperanno le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia, accompagnati da tecnici e dirigenti. La delegazione sarà guidata dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Su invito personale del Presidente Mattarella, saranno presenti anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto, riconoscimento simbolico per chi ha sfiorato il podio.

La bandiera riconsegnata dai quattro alfieri azzurri

Momento clou della cerimonia sarà la riconsegna della bandiera italiana al Capo dello Stato da parte dei quattro alfieri azzurri di Milano Cortina 2026: Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner.