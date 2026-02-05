Briatore gongola per il disastro di Ferrari: “Scelta al 100% mia”

Flavio Briatore si unisce alla lista di personalità che traggono vantaggio da quanto accaduto. Ferrari andrà male? A lui non importa affatto.

Lo scorso anno, Alpine, erede di quella che fu la gloriosa Renault in grado di vincere 2 titoli mondiali in F1, ha performato molto male divenendo uno dei peggiori team della griglia e l’ultimo per punteggio. Una situazione che nemmeno l’arrivo di Frank Colapinto come nuovo pilota ha sbloccato e che ha richiesto il ritorno della personalità più importante del mondo della F1 tricolore.

Il ritorno di Flavio Briatore in veste di consulente in Alpine è stato un segnale forte: si tratta infatti dell’uomo dietro i successi dei primi anni 2000 in Renault ma anche di una figura colpita dalle ombre dello Scandalo Crashgate che non sono mai state del tutto dissipate, sebbene ci sia un verdetto in merito. In ogni caso, neppure l’arrivo di Briatore lo scorso anno ha dato al team le risposte che cercava.

Si sa però che i grandi cambiamenti richiedono tempo, anche quando sono figure così rilevanti ad apportarli. Briatore infatti ha preso una decisione che pare già aver cambiato la stagione di Alpine nel 2026, sempre se l’auto sarà all’altezza del nuovissimo componente che l’italiano ha fortemente voluto a bordo. Resta solo un dettaglio: un’altra realtà italiana, Ferrari, non è felice…

Il motore che fa infuriare Ferrari rende Briatore molto speranzoso!

Il passaggio dai motori Renault che non hanno performato come la squadra di Enstone si aspettava a quelli Mercedes per il 2026 pare una grande idea, alla luce di quanto è emerso in questi giorni: la squadra di Toto Wolff ha realizzato infatti un discusso motore V6 che a quanto pare, riesce a migliorare il rapporto di compressione quando l’auto è in pista, senza però che i controlli a motore freddo rivelino un aggiramento di qualche tipo delle regole della FIA.

Questo motore ha scatenato polemiche e perfino un ricorso di Ferrari alla federazione che però è caduto nel nulla. Una brutta batosta per Maranello ma per Briatore che ci ha visto lungo ed ha voluto fortemente i motori Mercedes sulle monoposto Alpine, è un colpo da maestro di cui oggi, si assume già i meriti: “Se mi chiedete quanta influenza abbia avuto nella scelta di lasciare i motori Renault per passare a Mercedes. È stata una decisione mia e non ho alcun problema a dirlo“, fa sapere il consulente della squadra francese.

Briatore era sicuro che Wolff e i suoi avrebbero sviluppato un ottimo motore e riferisce anche che mai e poi mai sarebbe tornato in Formula 1 senza un motore in grado di competere alla pari con i grandi nomi della griglia. Ovviamente, la prova del nove sarà in pista ma per ora, stando alle indiscrezioni pre stagionali, Briatore ha rivelato ancora una volta una certa lungimiranza nel suo ruolo e fatto quella che sembra essere la mossa giusta per rinforzare Alpine come si deve.