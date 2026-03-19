Emanuel Perathoner, furto alle Paralimpiadi di Milano-Cortina: rubate due tavole da snow durante la premiazione

Il campione azzurro di boardercross e banked slalom denuncia il furto sui social: tra i pezzi rubati un attacco di cui esistono solo due esemplari al mondo

Un giorno di festa trasformato in amarezza. Emanuel Perathoner ha vinto due medaglie d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, ma venerdì 13 marzo, durante la cerimonia di premiazione del Banked Slalom all’impianto di Socrepes a Cortina, qualcuno gli ha sottratto due tavole da snowboard dal valore tecnico ed economico considerevole.

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L’appello del campione azzurro

Lo stesso Perathoner ha denunciato il furto attraverso i propri canali social, descrivendo nel dettaglio il materiale rubato per facilitarne l’identificazione. Si tratta di due snowboard Apex — uno grigio e uno nero — entrambi montati con attacchi Union modello Atlas FC. Le tavole sono riconoscibili grazie al numero di serie impresso sulla superficie. Particolarmente rari gli attacchi: uno grigio e viola in edizione limitata, l’altro giallo e nero, di cui esisterebbero soltanto due esemplari al mondo.

«Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi», ha scritto il campione azzurro nel suo appello.