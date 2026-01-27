Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: via libera alla delegazione azzurra, 40 atleti per i Giochi di casa

Record di partecipanti per l’Italia: 40 azzurri in sei discipline. Portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro

Via libera ufficiale dalla Giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico alla delegazione che rappresenterà l’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 15 marzo 2026.

Sarà una spedizione da record: 40 atleti complessivi (35 uomini e 5 donne), con 11 esordienti, a cui si aggiungono 3 atleti guida, impegnati in sei discipline tra neve e ghiaccio.

Un numero mai raggiunto prima per l’Italia paralimpica invernale, che si presenterà davanti al pubblico di casa tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano.

Le discipline e gli azzurri convocati

L’Italia sarà in gara in sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e para ice hockey.

Para Ice Hockey

Alessandro Andreoni, Eusebio Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Nikko Landeros, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella.

Sci Alpino

Davide Bendotti, René De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel, Martina Vozza.

Guide: Andrea Ravelli, Ylenia Sabidussi; la guida di Chiara Mazzel è ancora da definire.

Snowboard

Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Emanuel Perathoner.

Sci Nordico e Biathlon

Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro, Michele Biglione.

Curling in carrozzina

Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò, Paolo Ioriatti.

Portabandiera e staff

A guidare la delegazione italiana saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro, scelti come portabandiera dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Capo Missione sarà Angelica Mastrodomenico.

Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha precisato che la composizione della squadra è ormai definita, pur lasciando aperta la possibilità di piccoli aggiustamenti:

«Ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell’atleta dello sci alpino Chiara Mazzel. Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del presidente».

Un appuntamento storico per il movimento paralimpico

Milano-Cortina 2026 rappresenta un evento storico per lo sport paralimpico italiano, che potrà contare su una spedizione ampia, rinnovata e competitiva, pronta a misurarsi con il meglio del panorama internazionale davanti al pubblico di casa.