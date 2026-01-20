Olimpiadi, Milano-Cortina: Italia, tutte le quote di partecipazione della FIS

La FIS ha ufficializzato l’elenco completo delle quote olimpiche assegnate per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. In attesa delle consuete riallocazioni delle quote non utilizzate da altre Nazioni, l’Italia può sorridere.

Quote Milano-Cortina: la FIS ufficializza 67 sylryi

Allo stato attuale, qualora venissero confermati tutti i pass conquistati, come ufficializzato dalla FIS la spedizione azzurra conterebbe 67 atleti complessivi, con una sostanziale parità di genere: 33 donne e 34 uomini.

A trainare il contingente italiano è lo sci alpino, che sfiora il numero massimo consentito con 21 quote complessive, divise tra 11 atlete e 10 atleti. Numeri importanti anche per lo sci nordico, che porta in dote 20 pass totali: 11 nello sci di fondo, 7 nel salto con gli sci e 2 nella combinata nordica, disciplina quest’ultima riservata esclusivamente al settore maschile.

Molto positiva anche la situazione nello snowboard, dove l’Italia ha già assicurato 17 quote. Bottino pieno nello slalom gigante parallelo, con otto pass complessivi, mentre nello snowboardcross sono sei le presenze garantite, equamente distribuite tra uomini e donne. Il quadro viene completato da una quota nell’halfpipe maschile e da due pass nello slopestyle e big air.

Nel settore dello sci freestyle, infine, sono 9 gli atleti al momento qualificati. Lo skicross rappresenta la disciplina più numerosa con sei quote, seguita da slopestyle e big air, che portano un pass per genere, e dalle moguls/dual moguls, con una qualificazione femminile.

Il totale delle quote è però destinato a crescere ulteriormente. È infatti già considerata ufficiosa la riallocazione a favore dell’Italia di un pass nello sci di fondo femminile e nello slopestyle/big air dello sci freestyle femminile. Per lo sci di fondo maschile, invece, servirà un’ulteriore rinuncia da parte di altre nazioni per ottenere il sesto posto.

In prospettiva Milano-Cortina 2026, il quadro delineato dalla FIS conferma una presenza azzurra ampia con margini di crescita ancora concreti nelle prossime settimane dopo le riallocazioni.

TOTALE QUOTE OLIMPICHE ITALIA – SPORT FIS

Disciplina Donne Uomini Totale quote Sci di fondo 6* 5 11* Salto con gli sci 4 3 7 Combinata nordica – 2 2 Sci alpino 11 10 21 Sci freestyle 4* 5 9* Moguls & Dual Moguls 1 – 1 Aerials – – 0 Skicross 2 4 6 Halfpipe – – 0 Slopestyle & Big Air 1* 1 2 Snowboard 8 9 17 Slalom Gigante Parallelo 4 4 8 Snowboardcross 3 3 6 Halfpipe – 1 1 Slopestyle & Big Air 1 1 2 TOTALE SPORT FIS 33 ** 34 ** 67 **

*= una quota aggiuntiva attesa dalle riallocazioni

** = totale complessivo che salirà di due unità con le riallocazioni

