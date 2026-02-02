Parte da Cuneo la Coppa Italia Boulder 2026: prima tappa alla Big Up

Il circuito nazionale di Coppa Italia 2026 prende il via dalla Big Up Climbing di Cuneo: sabato 7 e domenica 8 febbraio spazio alla prima tappa, con l’esordio stagionale della specialità Boulder.

L’evento si svolgerà presso la Big Up Climbing di Cuneo, struttura scelta per aprire il nuovo percorso agonistico e sede di due giornate interamente dedicate alle qualifiche, alle fasi finali e all’assegnazione dei primi punti della stagione. La tappa è organizzata da Big Up Climbing in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI).

Il programma di gara

Il weekend si articolerà su due giornate di competizione. Sabato 7 febbraio spazio alle qualifiche femminili e maschili, mentre domenica 8 febbraio saranno disputate semifinali e finali, con la cerimonia di premiazione a chiudere la prima tappa del circuito.

L’accesso al pubblico sarà consentito solo per le fasi di semifinale e finale, mentre le gare decisive potranno essere seguite anche in diretta streaming sui canali ufficiali FASI. Le foto dell’evento saranno successivamente pubblicate sui canali ufficiali federali.

La sede

La manifestazione si svolgerà presso Big Up Climbing, in via Ercole Negri di Sanfront 4, Cuneo. La struttura dispone di parcheggio gratuito e di servizio bar e tavola calda, attivi per tutta la durata dell’evento, a supporto di atleti, staff e pubblico presente.

Coppa Italia 2026, si parte dal Boulder

Con la tappa di Cuneo prende ufficialmente il via il cammino della Coppa Italia 2026, che si apre sotto il segno del Boulder, disciplina centrale nel panorama dell’arrampicata sportiva nazionale. Il primo appuntamento rappresenta l’inizio di una nuova stagione agonistica e un banco di prova importante per atleti e squadre impegnati nel circuito.