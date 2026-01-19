Olimpiadi, Malagò vota Goggia: svelato un fattore decisivo

Giovanni Malagò ha parlato delle speranze italiane per le Olimpiadi di Milano Cortina: ci sono grandi attese per Goggia e Brignone

Una discesa alla volta verso l’appuntamento più importante dell’anno. Tutti gli appassionati aspettano con ansia e trepidazione l’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e lo sci merita sicuramente uno dei primi capitoli.

Come in tutte le grandi storie di sport che si rispettino, però, non mancano le difficoltà. Federica Brignone ha dovuto passare un periodo molto complicato dopo l’infortunio e ancora non può essere al top, ma già la sua presenza per le Olimpiadi è un traguardo straordinario e per nulla scontato.

L’ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine di un evento tenutosi a Roma: “Brignone è stata straordinaria in questo recupero. C’è anche il ruolo di portabandiera, quindi siamo tutti molto felici”.

La grande sciatrice alpina italiana in carriera ha un palmares ben nutrito – tre medaglie olimpiche e cinque iridate, di due Coppe del Mondo generali e di cinque di specialità – e non vuole farsi trovare impreparata per l’evento dell’anno. Anche senza le premesse migliori.

Da Brignone a Goggia: Malagò lancia lo sci femminile

Malagò ha dedicato parole al miele anche per Sofia Goggia: “È un cavallo di razza, poi se c’è una che ama quella pista è lei con Lindsey Vonn“. E proprio la pista di Cortina potrebbe essere un fattore decisivo per la competizione e fare la differenza nella discesa della Goggia, nonostante le ultime prestazioni poco esaltanti.

Ormai manca sempre meno e la discesa libera femminile si preannuncia come uno degli eventi principali dell’Olimpiade: “Goggia, Brignone e Vonn… Si sta realizzando un’impresa sportiva tra le più grandi di sempre”, ha concluso Malagò.