Olimpiadi invernali, tutti pazzi per l’abito da tedoforo: quanto costa ora

Sale la febbre per le Olimpiadi di Milano-Cortina: gli abiti da tedoforo scatenano gli appassionati. Qual è il loro costo oggi

Le emozioni delle Olimpiadi sono davvero difficili da replicare, e chi ne ha seguito una da vicino lo sa bene. Il tempo sta per scadere, poi Milano-Cortina prenderà ufficialmente il via e gli atleti italiani terranno con il fiato sospeso un intero Paese.

Già prima dell’inizio delle manifestazioni sportive vere e proprie, però, ci sono dichiarazioni, gesti o addirittura simboli che scatenano l’attenzione generale, fino a diventare quasi delle manie. Da mesi, il viaggio della fiamma olimpica è di grande interesse per tante persone, pronte a seguire in ogni regione il suo percorso e vivere quegli attimi di gioia.

E tutto ciò che gira attorno a un evento così significativo merita grande risalto. Anche gli abiti usati dai tedofori per portare a termine la loro breve corsa olimpica. In totale sono poco più di 10mila le persone che hanno avuto quest’onore, e molti collezionisti l’hanno subito vista come una possibilità di avere in casa un oggetto unico.

Abito da tedoforo: perché tutti lo vogliono

Il berretto, la tuta bianca, i guanti e chi più ne ha più ne metta. In vista delle Olimpiadi è scattata la mania per l’abito da tedoforo e se ne riescono a trovare già diversi nelle rivendite online.

Certo, il prezzo non è molto accessibile, come per tutti gli oggetti unici e di grande valore. Per il kit completo si arriva a pagare addirittura oltre i 1500 euro, ma i più fortunati hanno speso un terzo solo per la tuta.

Ciò che conta è che, oltre a generare curiosità, l’abito piace davvero a tutti. E chissà che non siano buone premesse per scrivere la storia.