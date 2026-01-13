Olimpiadi invernali, Fauner accusa il Coni: “Offesa incredibile”

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per prendere il via, ma non mancano le polemiche: sfogo di Fauner contro il Coni

Sono giorni di preparazione e attesa. Le Olimpiadi invernali in Italia sono un appuntamento incredibile per tutti gli appassionati, in cui si uniscono passione, talento e le aspirazioni di centinaia di campioni. Tra la neve e il freddo, c’è chi sorriderà e piangerà di gioia, altri se ne andranno delusi e a testa bassa.

Ma, quando non è arrivato neanche il via ai Giochi, non mancano le polemiche, in particolare rispetto alla scelta del Coni di tedofori e ambasciatori per la rassegna olimpica. Di sicuro, non mancavano medagliati e sportivi storici a cui dare un ruolo, ma alcune decisioni sono andate completamente in senso opposto rispetto alle attese.

In particolare, le chiamate per i tedofori hanno stupito un po’ tutti. Tantissimi ex atleti, che avrebbero meritato un ruolo da protagonisti, sono stati lasciati a casa per privilegiare gente come l’uomo gatto o Achille Lauro che poco c’entrano con un’Olimpiade.

La protesta di Fauner contro il Coni: “Pretendo delle scuse”

C’è chi ha accettato la decisione in silenzio e chi, invece, ha scelto di alzare la voce. Tra questi c’è Silvio Fauner, che ha parlato in termini molto duri a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna‘”, ha dichiarato. E ha aggiunto anche di non dover protestare, ma che pretende delle scuse.

Addirittura, ha mosso un’accusa diretta al Coni: “Né tedofori, né ambassador, nessun ruolo. Nulla. Siamo tutti convinti che il Coni abbia preferenze, faccia distinzioni tra discipline invernali ed estive”.

Insomma, la situazione resta molto tesa e probabilmente sarebbe stato meglio prendere delle scelte diverse, privilegiando i medagliati del passato. Ricordiamo che Fauner è l’eroe delle Olimpiadi di Lillehammer 1994, dove ha vinto l’oro nella staffetta 4×10 km nello sci di fondo, una delle imprese più epiche dello sport italiano.