Pattinaggio, separazione storica in Italia: i motivi dell’addio

Il pattinaggio italiano vede sciogliersi una grande coppia degli ultimi anni: l’annuncio ufficiale e le motivazioni

Nello sport ci sono addii che fanno un po’ più rumore degli altri, soprattutto quando si è stati bene insieme. L’idillio sportivo del pattinaggio di figura è stato quello tra i danzatori Leia Dozzi e Pietro Papetti.

Insieme hanno dato spettacolo e catturato l’attenzione degli appassionati, ma sono riusciti a centrare anche risultati molto importanti a livello italiano e internazionale. Tra questi, si ricordano le medaglie di bronzo ai campionati italiani e la vittoria ad Andorra nel pattinaggio di danza su ghiaccio.

Ora, però, è arrivato il momento di separarsi. Il cavaliere ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato la genesi e le ragioni della scelta, che in realtà non è una grande novità per chi li segue da tempo.

Dozzi e Papetti si separano: “La nostra amicizia resterà per sempre”

La coppia era reduce dal campionato italiano dove si sono classificati al quinto posto. Era di fatto l’unico grande appuntamento insieme, visto che anche Dozzi e Papetti sono rientrati nel consistente ricambio internazionale che sta riguardando tutto il pattinaggio di figura dopo le ultime Olimpiadi.

Nel post, Papetti ha spiegato come abbia incontrato la collega in un momento particolarmente difficile, dovendo cambiare addirittura continente. Ora è il momento dei saluti, ma forse non a livello personale: “Con Leia ho trovato non solo una partner straordinaria, ma anche una vera amica, e nonostante le nostre strade si separino, quell’amicizia resterà per sempre”.