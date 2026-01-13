Paolini ko con Rybakina nell’Opening Week dell’Australian Open 2026

Dopo un avvio stagionale non brillante alla United Cup, Jasmine Paolini fatica anche nell’esibizione alla Rod Laver Arena: Elena Rybakina si impone con autorità, mentre l’azzurra è chiamata a crescere in vista del primo Slam del 2026 e di una stagione ricca di punti da difendere

Non arriva il riscatto atteso per Jasmine Paolini nell’esibizione disputata martedì 13 gennaio alla Rod Laver Arena, nell’ambito dell’Opening Week dell’Australian Open 2026. La tennista toscana, dopo un inizio di stagione altalenante alla United Cup, si arrende a Elena Rybakina, che si impone con un netto 6-4 6-2.

La campionessa di Wimbledon 2022 mostra una condizione già avanzata e una superiorità costante nello scambio, concedendo poco spazio all’iniziativa dell’azzurra, apparsa ancora lontana dal miglior livello in vista dell’imminente primo Slam dell’anno, al via domenica 18 gennaio.

Un avvio di 2026 in salita per l’azzurra

L’incontro con Rybakina conferma le difficoltà emerse nei primi impegni stagionali di Paolini. Alla United Cup, infatti, l’azzurra aveva subito una netta sconfitta proprio contro Belinda Bencic, riuscendo solo parzialmente a riscattarsi con il successo su Léolia Jeanjean.

Il test contro la kazaka, seppur privo di punti in palio, evidenzia la necessità di alzare rapidamente il livello di gioco per affrontare al meglio il tabellone dell’Australian Open e una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa anche sul piano della classifica.

Un 2026 ricco di punti da difendere

Il 2026 sarà un anno chiave per Paolini soprattutto dal punto di vista del ranking WTA. La tennista italiana è chiamata a difendere un numero significativo di punti nei principali tornei del circuito, a partire proprio dagli Slam e dai grandi eventi nordamericani ed europei.

Di seguito l’elenco completo dei punti WTA da difendere nel 2026, in ordine cronologico:

Australian Open – 130 punti

Doha – 120 punti

Dubai – 120 punti

Indian Wells – 120 punti

Miami – 390 punti

Stoccarda – 195 punti

Madrid – 65 punti

Roma – 1000 punti

Roland Garros – 240 punti

Berlino – 1 punto

Bad Homburg – 195 punti

Wimbledon – 70 punti

Montreal – 10 punti

Cincinnati – 650 punti

US Open – 130 punti

Pechino – 215 punti

Wuhan – 390 punti

Ningbo – 195 punti

Un calendario fitto che rende fondamentale trovare continuità e condizione fin dalle prime settimane della stagione.

Obiettivo: crescere durante lo Slam

L’esibizione contro Rybakina rappresenta un campanello d’allarme, ma anche un’opportunità per Paolini di misurarsi con una delle migliori interpreti del circuito prima dell’inizio ufficiale dell’Australian Open. Il primo Slam dell’anno sarà il vero banco di prova per capire lo stato di forma dell’azzurra e le sue ambizioni nel 2026.