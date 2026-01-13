Berrettini riparte forte: Tien battuto al Kooyong Classic

Esordio stagionale più che incoraggiante per Matteo Berrettini, che domina Learner Tien nel torneo di esibizione di Melbourne: servizio devastante, ritmo alto e segnali chiari in vista degli Australian Open, dove l’azzurro sarà una mina vagante del tabellone

Il 2026 di Matteo Berrettini si apre nel migliore dei modi. Il tennista romano ha infatti superato con autorità Learner Tien nella prima giornata del Kooyong Classic, tradizionale torneo di esibizione che anticipa l’inizio degli Australian Open.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il risultato è netto: 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco contro il campione delle Next Gen ATP Finals, in un match che Berrettini ha controllato dall’inizio alla fine senza mai concedere reali possibilità all’avversario.

Servizio dominante e ritmo alto

A colpire maggiormente è stata la qualità del servizio dell’azzurro: 86% di punti vinti con la prima, dato che racconta meglio di qualsiasi commento il dominio mostrato nei turni di battuta.

Nel primo set, Berrettini ha indirizzato subito l’incontro grazie a due break consecutivi in apertura, togliendo fiducia e riferimenti a Tien. Nel secondo parziale, dopo un avvio più equilibrato, il romano ha cambiato marcia vincendo cinque game consecutivi dall’1-2, chiudendo rapidamente la pratica.

Australian Open: Berrettini osservato speciale

Pur trattandosi di un’esibizione, la prestazione fornisce segnali molto incoraggianti in vista degli Australian Open, al via domenica 18 gennaio. Berrettini non sarà testa di serie e questo lo rende uno dei nomi più temuti del sorteggio, soprattutto alla luce della condizione atletica e della solidità mostrate a Melbourne.

Se il servizio continuerà a garantire questi numeri e il ritmo da fondo resterà costante, l’azzurro potrà rappresentare una variabile scomoda per chiunque già dai primi turni dello Slam.

Kooyong Classic: tutti i risultati di martedì

Oltre al successo di Berrettini, la giornata di martedì ha offerto altri incontri interessanti nel tabellone del Kooyong Classic: