Atletica, Battocletti verso un nuovo record: il retroscena

Nadia Battocletti corre verso un altro record: qual è il vero obiettivo della campionessa di fondo e l’appuntamento decisivo

L’atletica italiana ha un vero e proprio faro. Nadia Battocletti non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino un altro record dopo le straordinarie prestazioni del 2024 e del 2025. Ha emozionato il mondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha conquistato un incredibile argento nei 10mila metri, con tanto di primato nazionale italiano.

Si è ripetuta nel 2025 con la medaglia d’argento nei 10.000 metri ai Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo, con nuovo record italiano. Ora è il momento di preparare al massimo anche il 2026 e con la speranza che possa portare in dote nuove grandi soddisfazioni.

Il 2025 si era chiuso con altri due successi vincendo gli europei di cross a Lagoa e la BOClassic. Il calendario del nuovo anno, invece, prevede l’impegno ufficiale al Campaccio e pochi giorni dopo la trasferta a Madrid.

World Indoor Tour: Battocletti vuole il record italiano di Zenoni

Il 6 febbraio, nella capitale spagnola, è prevista la quarta tappa del circuito mondiale Gold per quanto riguarda l’atletica Indoor. Un po’ a sorpresa, sarà presente anche Nadia Battocletti, pronta a dare del filo a torcere anche ai favoriti e a essere grande protagonista.

In tanti sostengono che il reale obiettivo della campionessa di mezzofondo sia aggredire il primato italiano in sala di Marta Zenoni (4’03″59), che aveva portato a casa un anno fa a Lussemburgo.

È anche vero che Battocletti non corre da anni i 1500 metri, per cui sarà anche una prova importante per prepararsi ai prossimi Mondiali di Torun.