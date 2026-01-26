Olimpiadi, combinata nordica: la Svizzera rinuncia e l’Italia guadagna una quota

Buone notizie per l’Italia in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la rinuncia della Svizzera apre le porte agli Azzurri per una quota in più

Le Olimpiadi invernali in Italia sono sempre più vicine e crescono ansia e attesa per un evento che calamiterà l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo e sarà l’appuntamento dell’anno per lo sport nel nostro Paese.

È tempo di prendere decisioni molto importanti per ogni categoria e disciplina. E così è anche per la combinata nordica, in cui gli specialisti affrontano gare che uniscono sci di fondo e salto con gli sci. Il problema non era di poco conto per l’Italia.

Infatti, gli Azzurri avevano a disposizione due quote per le Olimpiadi. Ciò implicava una scelta molto pesante che avrebbe portato almeno un campione del nostro Paese a restare fuori dai Giochi. Per fortuna, almeno per noi, non sarà così visto che c’è stata una rinuncia dell’ultimo momento.

Buone notizie per la combinata nordica: Pittin entra come terza quota

La Svizzera ha scelto a sorpresa di non utilizzare i due posti di cui aveva diritto in combinata nordica. Ciò porta l’Italia ad avere una quota in più, anche se mancano ancora l’ufficialità e i nomi.

Samuel Costa e Aaron Kostner sembravano già sicuri di essere ai Giochi, ma in questo modo può entrare anche l’esperto Alessandro Pittin. Lo sciatore azzurro potrà centrare così anche un record incredibile: sarà uno dei pochissimi a partecipare sia alle Olimpiadi di Torino 2006, sia a Milano Cortina 2026.