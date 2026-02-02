Milano Cortina 2026 Malagò: “Siamo pronti, mancano dettagli”

Tutto pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Nessun ritardo, da sistemare solo gli ultimi dettagli prima dei Giochi Invernali in Italia.

Olimpiadi 2026: l’Italia è pronta, Malagò ha vinto la sfida

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina entra nella sua fase finale.

La cerimonia di apertura è in programma per il 6 febbraio, ma già nei prossimi giorni alcune discipline inizieranno già le prime prove, utili a definire scenari e condizioni, pur senza assegnazione di medaglie.

La macchina organizzativa è ormai partita, e nelle ultime ore si è lavorato sugli ultimi dettagli organizzativi. A fare il punto della situazione è stato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, intervenuto a margine dell’inaugurazione al Villaggio Olimpico del pannello dedicato alla tregua olimpica. Un’occasione alla quale ha preso parte anche il presidente del CIO, Kirsty Coventry.

Malagò ha voluto rassicurare tutti sui lavori, pur ammettendo la complessità di questa organizzazione.

«Ogni giorno ci sono tanti dettagli che stiamo smarcando, come è giusto che sia ma sostanzialmente siamo pronti. Nei grandi eventi restano sempre alcune cose da sistemare all’ultimo momento, lo stiamo facendo».

Malagò soddisfatto del lavoro

Le parole di Giovanni Malagò hanno trasmesso ancora più fiducia per la sfida vinta, ma anche la consapevolezza delle difficoltà superate legate a una macchina organizzativa imponente.

Con l’apertura ormai imminente, Milano Cortina entra dunque nella settimana decisiva.

A mancare sono solo gli ultimi ritocchi, ancora in corso, mentre l’attenzione di atleti, addetti ai lavori e appassionati è già rivolta al grande appuntamento olimpico che riporterà i Giochi Invernali in Italia dopo Torino 2006. Intanto la fiamma olimpica continua ad avvicinarsi, nel corso della giornata di oggi è transitata per Bergamo, in attesa di raggiungere il braciere olimpico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it