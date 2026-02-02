Calciomercato chiuso: l’ultimo colpo è Kouame, niente punta per Juve e Milan

Si è concluso alle ore 20.00 il calciomercato invernale del 2025 dopo una giornata intensa, con tante operazioni ufficializzate nelle ultime ore e alcune sorprese arrivate sul gong.

Il colpo last minute lo mette a segno il Verona che soffia al Cagliari l’attaccante della Fiorentina Kouame.

Calciomercato: le ultime operazioni

L’ultimo acquisto importante è del Verona che, ceduto Giovane al Napoli, acquista un nuovo attaccante. Gli scaligeri hanno depositato il contratto di Christian Kouame. L’attaccante (questa mattina a un passo dal Cagliari) nei minuti finali si è accasato al Verona dopo il clamoroso sorpasso dell’Hellas, che si è assicurato il giocatore chiudendo l’operazione in extremis.

Colpo anche per il Pisa, che ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Samuel Iling-Junior. Il club toscano ha reso noto di aver raggiunto un accordo con l’Aston Villa per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo inglese, che entra così a far parte della squadra nerazzurra.

Dice addio alla Serie A Zito Luvumbo: l’attaccante classe 2002 lascia il Cagliari e ripartirà dalla Liga, scegliendo il Maiorca come nuova destinazione per proseguire la propria crescita.

Bene anche la Cremonese che ha ufficializzato l’ingaggio di Sebastiano Luperto. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Cagliari per rinforzare il reparto arretrato grigiorosso in vista della nuova stagione.

L’Udinese ha invece depositato il contratto di Branimir Mlacic, prelevato dall’Hajduk Spalato, soffiandolo all’Inter. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo per una cifra di circa 4,5 milioni di euro.

Infine, il Parma ha ufficializzato l’ingaggio di Gabriel Strefezza. Il club emiliano ha raggiunto l’accordo con l’Olympiacos per il trasferimento a titolo temporaneo dell’esterno offensivo ex Como e Lecce.

Male Juve e Milan, Roma e Napoli hanno preso l’esterno

Al palo Milan e Juve. I due club hanno cercato invano una punta senza accontentare Spalletti ed Allegri. Niente da fare per Mateta che non ha superato le visite mediche.

Capitolo Roma: il club giallorosso ha annunciato l’arrivo di Zaragoza, con un’operazione impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Movimenti importanti anche in casa Napoli, che ha depositato il contratto di Alisson Santos. L’esterno brasiliano arriva dallo Sporting CP con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni.

