World Athletics Indoor Tour 2026: tre meeting in diretta su Sky e NOW

Ostrava apre la settimana d’oro dell’atletica indoor, poi Madrid e Karlsruhe: grande spettacolo e tanti azzurri protagonisti

Prosegue la stagione dell’atletica indoor su Sky e in streaming su NOW con una settimana intensa dedicata al World Athletics Indoor Tour Gold 2026, che propone tre appuntamenti consecutivi tra Repubblica Ceca, Spagna e Germania. Si parte martedì 3 febbraio da Ostrava, per poi spostarsi venerdì 6 febbraio a Madrid e chiudere sabato 8 febbraio a Karlsruhe, tutti eventi trasmessi in diretta nella Casa dello Sport.

Ostrava apre il ciclo: sfide di alto livello

Il primo meeting della settimana è in programma martedì 3 febbraio, con diretta dalle ore 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In Repubblica Ceca i riflettori sono puntati soprattutto sul salto in lungo, dove Mattia Furlani, già vincitore della scorsa edizione del meeting, ritrova il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglu in una sfida di altissimo profilo.

Nutrita anche la presenza azzurra nelle altre gare: Pietro Arese sarà impegnato nei 3000 metri, Marta Zenoni correrà i 1500, mentre Elisa Molinarolo scenderà in pedana nel salto con l’asta. Attesa anche la campionessa europea dei 60 metri Zaynab Dosso, tra i nomi di punta del meeting.

La telecronaca dell’appuntamento di Ostrava sarà affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Madrid e Karlsruhe completano la settimana

Il World Athletics Indoor Tour Gold 2026 proseguirà poi:

Venerdì 6 febbraio con il meeting di Madrid , in diretta alle ore 19.15 su Sky Sport Arena

Sabato 8 febbraio con la tappa di Karlsruhe, in diretta alle ore 18 su Sky Sport Arena

Tre giornate consecutive che confermano l’atletica leggera come protagonista assoluta della programmazione sportiva invernale.

L’atletica su Sky

Oltre alle dirette dei meeting, la grande atletica trova spazio anche su Sky Sport 24, con servizi di approfondimento, su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, per un racconto completo di tutti gli eventi del circuito indoor.