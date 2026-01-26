Milano Cortina 2026, ufficiale la squadra azzurra: 109 atleti convocati dalla FISI

Con la delibera n. 240 firmata dal presidente Flavio Roda e in accordo con il CONI, la FISI ha ufficializzato l’elenco degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: 109 convocati complessivi, tra certezze olimpiche e nuovi volti del movimento azzurro.
Milano Cortina 2026: la spedizione italiana prende forma
La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la lista degli atleti selezionati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.
La squadra azzurra sarà composta da 109 atleti, di cui 56 uomini e 53 donne, comprese 2 riserve, distribuiti su tutte le discipline olimpiche del panorama FISI.
La selezione, approvata con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e condivisa con il CONI, rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso tecnico e sportivo, ma anche una base di lavoro in vista dell’ultimo anno olimpico.
Biathlon
Uomini
Braunhofer Patrick – Giacomel Tommaso – Hofer Lukas – Romanin Nicola – Zeni Elia
Donne
Auchentaller Hannah – Carrara Michela – Passler Rebecca – Vittozzi Lisa – Wierer Dorothea
Bob pista artificiale
Uomini
Baumgartner Patrick – Bilotti Lorenzo – Fantazzini Eric – Mircea Robert Gino
Riserva: Verginer Alex
Donne
Andreutti Giada – De Silvestro Simona – Gatti Alessia – Costella Anna
Riserva: Cavalleri Noemi
Combinata nordica
Costa Samuel – Kostner Aaron – Pittin Alessandro
Freestyle
Skicross uomini
Deromedis Simone – Tomasoni Federico – Zorzi Edoardo – Zuech Dominik
Skicross donne
Chesi Andrea – Galli Jole
Freeski uomini
Tabanelli Miro
Freeski donne
Gasslitter Maria – Tabanelli Flora
Moguls donne
Passaretta Manuela
Sci alpino
Uomini
Casse Mattia – De Aliprandini Luca – Franzoni Giovanni – Innerhofer Christof – Kastlunger Tobias – Paris Dominik – Saccardi Tommaso – Sala Tommaso – Schieder Florian – Vinatzer Alex
Donne
Brignone Federica – Curtoni Elena – D’Antonio Giada – Delago Nadia – Delago Nicol – Della Mea Lara – Goggia Sofia – Peterlini Martina – Pirovano Laura – Trocker Anna – Zenere Asja
Sci di fondo
Uomini
Barp Elia – Carollo Martino – Graz Davide – Mocellini Simone – Pellegrino Federico – Daprà Simone
Donne
Cassol Federica – Comarella Anna – Ganz Caterina – De Martin Pinter Iris – Gismondi Maria – Monsorno Nicole – Di Centa Martina
Sci alpinismo
Uomini
Boscacci Michele
Donne
De Silvestro Alba – Murada Giulia
Salto con gli sci
Uomini
Bresadola Giovanni – Cecon Francesco – Insam Alex
Donne
Ambrosi Martina – Malsiner Jessica – Sieff Annika – Zanitzer Martina
Skeleton
Uomini
Bagnis Amedeo – Gaspari Mattia
Donne
Fumagalli Alessandra – Margaglio Valentina
Slittino pista artificiale
Uomini
Felderer Leon – Fischnaller Dominik – Gufler Alex – Kainzwaldner Simon – Nagler Ivan – Malleier Fabian – Rieder Emanuel
Donne
Hofer Verena – Oberhofer Marion – Robatscher Sandra – Voetter Andrea
Snowboard
Freesnow uomini
Matteoli Ian – Vito III Louis Philip
Freesnow donne
Poluzzi Marilù
Alpino uomini
Bormolini Maurizio – Felicetti Mirco – Fischnaller Roland – March Aaron
Alpino donne
Caffont Elisa – Coratti Jasmin – Dalmasso Lucia – Valle Sofia
Snowboardcross uomini
Ferrari Filippo – Sommariva Lorenzo – Visintin Omar
Snowboardcross donne
Francesia Boirai Lisa – Groblechner Sofia – Moioli Michela
Una squadra tra esperienza e futuro
La lista ufficiale per Milano Cortina 2026 unisce campioni olimpici e mondiali, come Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, a giovani talenti pronti a vivere la loro prima esperienza ai Giochi.
Un mix che racconta lo stato di salute dello sport invernale italiano e l’ambizione di essere protagonista sulle nevi di casa.