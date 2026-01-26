Milano Cortina 2026, ufficiale la squadra azzurra: 109 atleti convocati dalla FISI

Con la delibera n. 240 firmata dal presidente Flavio Roda e in accordo con il CONI, la FISI ha ufficializzato l’elenco degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: 109 convocati complessivi, tra certezze olimpiche e nuovi volti del movimento azzurro.

Milano Cortina 2026: la spedizione italiana prende forma

La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la lista degli atleti selezionati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.

La squadra azzurra sarà composta da 109 atleti, di cui 56 uomini e 53 donne, comprese 2 riserve, distribuiti su tutte le discipline olimpiche del panorama FISI.

La selezione, approvata con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e condivisa con il CONI, rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso tecnico e sportivo, ma anche una base di lavoro in vista dell’ultimo anno olimpico.

Biathlon

Uomini

Braunhofer Patrick – Giacomel Tommaso – Hofer Lukas – Romanin Nicola – Zeni Elia

Donne

Auchentaller Hannah – Carrara Michela – Passler Rebecca – Vittozzi Lisa – Wierer Dorothea

Bob pista artificiale

Uomini

Baumgartner Patrick – Bilotti Lorenzo – Fantazzini Eric – Mircea Robert Gino

Riserva: Verginer Alex

Donne

Andreutti Giada – De Silvestro Simona – Gatti Alessia – Costella Anna

Riserva: Cavalleri Noemi

Combinata nordica

Costa Samuel – Kostner Aaron – Pittin Alessandro

Freestyle

Skicross uomini

Deromedis Simone – Tomasoni Federico – Zorzi Edoardo – Zuech Dominik

Skicross donne

Chesi Andrea – Galli Jole

Freeski uomini

Tabanelli Miro

Freeski donne

Gasslitter Maria – Tabanelli Flora

Moguls donne

Passaretta Manuela

Sci alpino

Uomini

Casse Mattia – De Aliprandini Luca – Franzoni Giovanni – Innerhofer Christof – Kastlunger Tobias – Paris Dominik – Saccardi Tommaso – Sala Tommaso – Schieder Florian – Vinatzer Alex

Donne

Brignone Federica – Curtoni Elena – D’Antonio Giada – Delago Nadia – Delago Nicol – Della Mea Lara – Goggia Sofia – Peterlini Martina – Pirovano Laura – Trocker Anna – Zenere Asja

Sci di fondo

Uomini

Barp Elia – Carollo Martino – Graz Davide – Mocellini Simone – Pellegrino Federico – Daprà Simone

Donne

Cassol Federica – Comarella Anna – Ganz Caterina – De Martin Pinter Iris – Gismondi Maria – Monsorno Nicole – Di Centa Martina

Sci alpinismo

Uomini

Boscacci Michele

Donne

De Silvestro Alba – Murada Giulia

Salto con gli sci

Uomini

Bresadola Giovanni – Cecon Francesco – Insam Alex

Donne

Ambrosi Martina – Malsiner Jessica – Sieff Annika – Zanitzer Martina

Skeleton

Uomini

Bagnis Amedeo – Gaspari Mattia

Donne

Fumagalli Alessandra – Margaglio Valentina

Slittino pista artificiale

Uomini

Felderer Leon – Fischnaller Dominik – Gufler Alex – Kainzwaldner Simon – Nagler Ivan – Malleier Fabian – Rieder Emanuel

Donne

Hofer Verena – Oberhofer Marion – Robatscher Sandra – Voetter Andrea

Snowboard

Freesnow uomini

Matteoli Ian – Vito III Louis Philip

Freesnow donne

Poluzzi Marilù

Alpino uomini

Bormolini Maurizio – Felicetti Mirco – Fischnaller Roland – March Aaron

Alpino donne

Caffont Elisa – Coratti Jasmin – Dalmasso Lucia – Valle Sofia

Snowboardcross uomini

Ferrari Filippo – Sommariva Lorenzo – Visintin Omar

Snowboardcross donne

Francesia Boirai Lisa – Groblechner Sofia – Moioli Michela

Una squadra tra esperienza e futuro

La lista ufficiale per Milano Cortina 2026 unisce campioni olimpici e mondiali, come Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer e Federico Pellegrino, a giovani talenti pronti a vivere la loro prima esperienza ai Giochi.

Un mix che racconta lo stato di salute dello sport invernale italiano e l’ambizione di essere protagonista sulle nevi di casa.