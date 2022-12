Milano-Cortina 2026, Malagò: “Sponsor da 500 milioni? L’obiettivo è avvicinarsi”

“Raccolta sponsor per Milano-Cortina? Ho trasmesso già una nota, i dati devono essere resi ufficiali: nel giro di 60 giorni chiuderemo tre contratti, non diciamo il nome degli sponsor, ma siamo ai dettagli. Anche in questo senso c’è da recuperare il terreno perduto. Il target dei 500 milioni? L’obiettivo è cercare di avvicinarci, in alternativa c’è quello di contenere i costi”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell’incontro con la stampa relativo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “I quattro Governi in tre anni? Ho detto una cosa scontata, la mia dichiarazione non è fuori dalla logica: da quel famoso giorno a Losanna abbiamo cambiato quattro Governi, qualcosa è successo – aggiunge -. Oggi è tutto molto chiaro, finalmente c’è un Governo a bordo della governance Milano-Cortina. Diciamo che ci siamo mangiati la dote: avevamo scelto di fare un dossier con l’Olimpiade dei territori, il 90% degli impianti era già realizzato, ora pancia a terra e lavorare”.