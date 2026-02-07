Milano Cortina 2026, skiathlon: doppietta svedese con Karlsson e Anderson

La gara di skiathlon ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 parla svedese: Frida Karlsson conquista l’oro davanti alla connazionale Ebba Anderson. Bronzo alla norvegese Heidi Weng. Martina Di Centa è la migliore delle azzurre.
Doppietta della Svezia nella prova di skiathlon femminile del programma olimpico di Milano Cortina 2026. A imporsi è Frida Karlsson, che chiude in 53’45”, precedendo Ebba Anderson, seconda in 54’36”. Sul terzo gradino del podio sale la norvegese Heidi Weng, con il tempo di 55’11”.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La gara si sviluppa fin dalle prime fasi su ritmi elevati, con le atlete scandinave a fare la differenza sia nella parte in tecnica classica sia nel segmento a skating, controllando il ritorno delle avversarie.
Le italiane
Per l’Italia, la migliore prestazione è quella di Martina Di Centa, che conclude al 28° posto con un ritardo di 4’50” dalla vincitrice. Più staccate le altre azzurre: Anna Comarella termina 36ª a 6’08”, mentre Maria Gismondi chiude 48ª, pagando un distacco di 8’26”.
Una prova complessa per la squadra italiana, che non riesce a inserirsi nel gruppo delle migliori in una gara dominata dalle grandi potenze del fondo femminile.
Ordine d’arrivo – prime posizioni
-
Frida Karlsson (Svezia) – 53’45”
-
Ebba Anderson (Svezia) – 54’36”
-
Heidi Weng (Norvegia) – 55’11”
Migliori italiane
-
Martina Di Centa – 28ª a 4’50”
-
Anna Comarella – 36ª a 6’08”
-
Maria Gismondi – 48ª a 8’26”