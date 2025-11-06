La 17enne campionessa del mondo di big air è caduta durante un allenamento a Stubai: sospetta distorsione al ginocchio destro. Nelle prossime ore gli accertamenti alla clinica “La Madonnina” di Milano.

A meno di cento giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un nuovo infortunio scuote la squadra azzurra di sci. Dopo i recenti stop di Federica Brignone e Marta Bassino, ora a preoccupare è la giovane Flora Tabanelli, grande promessa dello slopestyle e del big air.

Come comunicato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), la 17enne emiliana, “impegnata nel raduno austriaco di Stubai insieme al resto della squadra di Coppa del mondo, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto durante un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro”.

Campionessa del mondo e detentrice della Coppa del Mondo di big air, Tabanelli è considerata una delle più concrete speranze di medaglia per la spedizione italiana ai Giochi di casa.

La FISI ha reso noto che nelle prossime ore l’atleta “si recherà presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri”.

L’esito degli esami chiarirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma la preoccupazione nel team azzurro è alta: un nuovo stop pesante in vista dell’appuntamento olimpico più atteso.