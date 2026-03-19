Allarme Italia per i playoff: infortunio Tonali, due assenti tra i convocati

L’Italia si avvicina a un appuntamento fondamentale come i playoff per accedere ai Mondiali: occhio agli infortuni, soprattutto quello di Tonali

La partita contro l’Irlanda del Nord non si può sbagliare. L’Italia di Gennaro Gattuso dovrà dare il massimo per cercare finalmente di tornare a disputare un Mondiale dopo le ultime due delusioni proprio ai playoff.

La Nazionale si è preparata al meglio sul campo e fuori, ma la sensazione è che comunque l’ansia ci sia per non mancare ancora una volta l’appuntamento chiave, quello con la storia. Tutti i riflettori, quindi, sono puntati sui playoff, ma a pochi giorni dai match, non manca la preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni calciatori.

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Ieri sera Sandro Tonali è stato costretto a lasciare il campo per infortunio in Barcellona-Newcastle. Il centrocampista ha subito un problema tra coscia e anca, con possibile coinvolgimento della fascia lata. Gli esami del caso diranno se potrà essere convocato: Gattuso ci spera ancora. Se non dovesse farcela, occhio a uno tra Cristante, Pisilli e Frattesi al suo posto.

Non solo Tonali: altra assenza pesante per l’Italia

E se qualche dubbio c’è ancora su Tonali, quella di Mattia Zaccagni è una certezza. L’esterno della Lazio ha riportato un nuovo infortunio muscolare contro il Milan. C’è lesione e il suo ritorno in campo è previsto per fine aprile in una stagione maledetta.

Sicuramente non sarà convocato per i playoff. Al suo posto, attenzione a uno tra Orsolini e Maldini, che sta facendo bene con la maglia della Lazio. Ora siamo al dentro o fuori: non c’è margine di errore.