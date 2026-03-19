Mondiali Indoor, le possibili medaglie per l’Italia: Furlani, Battocletti e Dosso, chi arriva meglio

I Mondiali Indoor di atletica si terranno in Polonia questo weekend: le possibili medaglie per l’Italia e cosa aspettarsi

Lo scenario di Torun ospiterà i Mondiali Indoor di atletica in Polonia il prossimo weekend e ci si attende spettacolo dopo le prime prove della stagione e verso l’estate, quando il coperto sarà solo un ricordo. L’Italia ha tutti gli strumenti per fare bene fin da subito e con alcuni dei migliori atleti nelle loro discipline.

Come non partire da Mattia Furlani. Il campione del mondo in carica di salto in lungo ha uno score impressionante in quest’inizio di stagione, dato che ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato. È pronto un grande duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha raggiunto 8.45 metri a Belgrado, ma Furlani è forte del suo 8.39 e può migliorarlo.

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La grande novità della stagione al coperto quest’anno si chiama Nadia Battocletti. Si tratta della sua prima presenza ai Mondiali indoor sulla distanza dei 3000 metri. Le premesse sono ottime dopo il record italiano a Lievin. E con lei si punta sempre a vincere.

Dosso, Fabbri e Diaz verso i Mondiali Indoor a Torun

Zaynab Dosso vuole superare se stessa sui 60 metri e probabilmente non era mai arrivata così bene a questo punto della stagione. Ha segnato il tempo di 6.99, nuovo record italiano, e punta a scendere ulteriormente, stavolta per vincere al coperto.

Anche per Leonardo Fabbri le premesse sono ottime, visto che arriva ai Mondiali al coperto da primatista mondiale di getto del peso. Occhi puntati anche su Andy Diaz, che proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa nel salto triplo. Attenzione anche ad Andrea Dallavalle, argento iridato all’aperto. Per loro, però, ci sarà una concorrenza molto difficile da superare.