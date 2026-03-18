Champions League, Atalanta eliminata: super Barcellona e Liverpool, addio italiane

È una serata triste per il calcio italiano in Europa: l’Atalanta è stata eliminata dal Bayern Monaco in Champions League. Bene Barcellona, Liverpool e Atletico

La rimonta era praticamente impossibile e non è arrivata. L’Atalanta ha perso anche al ritorno a Monaco di Baviera dopo il pesantissimo risultato dell’andata ed è stata sconfitta con il risultato di 4-1 in Germania dopo l’ennesima prestazione dominante da parte degli uomini di Kompany.

Al 25esimo ad aprire le marcature è il solito Kane, stavolta su calcio di rigore. L’inglese trova la doppietta al 54esimo. Poco dopo, il risultato comincia ad aumentare nelle proporzioni grazie alle reti di Karl e Luis Diaz.

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Il gol della bandiera arriva poco prima del 90esimo con Samardzic. Anche l’Atalanta saluta l’Europa con un passivo pesantissimo tra andata e ritorno: nessuna italiana sarà ai quarti di finale di Champions League e, se non è un record negativo, poco ci manca.

Le altre qualificate di questa sera

Il Tottenham reagisce nel momento negativo e batte l’Atletico Madrid, ma non basta per il passaggio del turno: passano i ragazzi di Simeone. La rimonta riesce ampiamente al Liverpool contro il Galatasaray: gli inglesi vincono 4-0 e superano il turno, nonostante un rigore sbagliato da Salah.

In una delle partite – sulla carta – più tese della serata un ottimo Barcellona batte il Newcastle, prendendo il largo nel secondo tempo. Il risultato finale è di 7-2 con Lewandowski e Raphinha sugli scudi e confermando che i blaugrana saranno tra le principali precedenti al titolo.