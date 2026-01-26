Federica Pellegrini, clamoroso ritorno alle Olimpiadi: la rivelazione in un post Instagram

Federica Pellegrini, incredibile ma vero, fa ritorno alle Olimpiadi dopo un sacco di tempo dall’ultima volta in cui è effettivamente accaduto.

Federica Pellegrini è sicuramente una delle sportive più apprezzate e acclamate in senso assoluto, specialmente nel ventunesimo secolo. Grazie ai suoi straordinari successi e ai suoi splendidi risultati nel nuoto fra europei, mondiali e olimpiadi, ha dato lustro all’Italia intera. Anche se da tempo non è più in attività, il ricordo della campionessa che è stata rimarrà per sempre, su questo no nci sono veramente particolari dubbi a riguardo.

Fra le altre cose, poi, in previsione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sembra tornare finalmente protagonista. L’annuncio, trattandosi di una leggenda dello sport italiano tutto, non poteva fare altro che riuscire nell’intento di aggiungere curiosità e interesse ad appassionati e addetti ai lavori, come se questo non fosse stato già fatto nelle scorse settimane e nei mesi passati con l’annuncio delle Olimpiadi stesse.

Federica Pellegrini, il ritorno è pazzesco: c’è l’annuncio

Federica Pellegrini ha fatto ritorno alle Olimpiadi. Non da atleta, ma comunque si tratta di una presa di posizione che può soltanto fare piacere a tutti coloro che l’hanno seguita con una certa passione nel corso della sua lunga carriera all’interno del mondo del nuoto. Il suo ritorno, a dire il vero, la vedrà protagonista in qualità di brand ambassador di Giorgio Armani a Milano-Cortina 2026. Federica Pellegrini, inoltre, continua la sua nuova esperienza professionale da dirigente sportivo, dopo l’elezione a membro del CIO a quota atleti e la sempre più vicina entrata in scena all’interno del consiglio d’amministrazione della Fondazione Milano-Cortina, in base all’articolo 35 della Carta Olimpica.

Oltre ad ambassador e madrina d’eccezione per le olimpiadi invernali, farà parte anche del comitato organizzatore dei futuri giochi olimpici italiani sotto la gudia del Presidente Giovanni Malagò e l’amministratore delegato Vincenzo Novari. Quasi superfluo dover specificare che per l’ex nuotatrice si tratta di una notizia veramente molto importante, visto che avrà un ruolo di primissimo ordine all’interno dell’organigramma italiano per quanto riguarda le tante discipline che riguardano la nostra Nazione da un sacco di anni.

Questa decisione, che l’ha coinvolta profondamente, non può fare altro che rendere contente le tantissime persone che hanno tifato, sostenuto e apprezzato Federica Pellegrini quando era lei la protagonista al centro dell’attenzione. D’ora in avanti agirà sempre più da dietro le quinte, ma rimane sicuramente particolarmente piacevole sapere che, in un modo o nell’altro, è sempre legata allo sport italiano.