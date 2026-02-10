Paolini ko all’esordio a Doha: Sakkari vince in due set

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Doha: la tennista azzurra si arrende in due set a Maria Sakkari e saluta subito il torneo qatariota.

L’avventura di Jasmine Paolini al Qatar TotalEnergies Open si chiude immediatamente. La numero 8 del ranking mondiale è stata eliminata al primo turno del WTA 1000 di Doha, superata dalla greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-4 6-2.

Per la 30enne toscana, sesta testa di serie del torneo, arriva una battuta d’arresto che conferma un momento non semplice, dopo una trasferta australiana al di sotto delle aspettative. Paolini non è mai riuscita a prendere il controllo dell’incontro, costretta spesso a inseguire una Sakkari solida e aggressiva fin dai primi game.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il match ha seguito un copione chiaro: la greca, ex numero 3 del mondo, ha gestito meglio gli scambi e approfittato delle difficoltà dell’azzurra, imponendo il proprio ritmo soprattutto nei momenti chiave. Le condizioni di gioco lente hanno favorito Sakkari, che ha così centrato la prima vittoria sul cemento contro Paolini.

Con questo successo, la tennista ellenica porta a 3-2 il bilancio dei confronti diretti. Un dato curioso emerge dal passato recente: nei precedenti, Paolini aveva sempre vinto sul duro, mentre Sakkari si era imposta solo sulla terra battuta. Il match di Doha ribalta però questa tendenza.

Per l’azzurra si tratta di un’eliminazione che pesa, in un torneo importante per accumulare punti e fiducia in avvio di stagione, mentre Sakkari avanza con rinnovata sicurezza nel tabellone qatariota.