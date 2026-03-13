Milano-Cortina 2026, De Silvestro oro nel gigante sitting e Bertagnolli argento nel gigante VI: Italia da record con 14 medaglie paralimpiche

Il trentino vince lo slalom gigante sitting davanti all’olandese De Langen e al norvegese Pedersen. Bertagnolli con la guida Ravelli sfiora il bis: “Amaro in bocca, ma è sempre una medaglia”. Gli azzurri superano il record storico di Lillehammer 1994.

L’Italia non si ferma più. Venerdì 13 marzo si è rivelata un’altra giornata storica per la spedizione azzurra alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con René De Silvestro e Giacomo Bertagnolli a salire sul podio nello sci alpino paralimpico. Il bottino complessivo sale a 14 medaglie, superando il record storico italiano alle Paralimpiadi Invernali stabilito a Lillehammer 1994.

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De Silvestro, oro nel gigante sitting

René De Silvestro ha firmato una prova di altissimo livello nello slalom gigante sitting, imponendosi con piena autorevolezza davanti all’olandese De Langen, argento, e al norvegese Pedersen, bronzo. Un successo netto che conferma la profondità tecnica dello sci paralimpico azzurro e arricchisce ulteriormente una giornata già straordinaria per il Paese ospitante.

Bertagnolli, ancora sul podio con Ravelli

Medaglia d’argento invece per Giacomo Bertagnolli, che insieme alla guida Andrea Ravelli ha chiuso secondo nello slalom gigante Vision Impaired. Una prova di alto livello, anche se l’azzurro ha lasciato intendere di aver qualcosa in più da tirar fuori: “Ho sciato molto bene fino a un certo punto. Poi invece mi sono un po’ fermato. Mi rimane un po’ di amaro in bocca ma è sempre una medaglia”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport.

Italia nella storia

Con le medaglie di De Silvestro e Bertagnolli, che si sommano agli ori di Jacopo Luchini nel banked slalom snowboard e di Emanuel Perathoner — doppio oro tra snowboard cross e banked slalom — la spedizione azzurra raggiunge quota 14 podi complessivi, superando il precedente primato storico italiano alle Paralimpiadi Invernali. Venerdì 13 marzo 2026 è una data che entrerà nei libri dello sport paralimpico italiano: tre ori in un solo giorno, davanti al pubblico di casa.