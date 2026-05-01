Calcio su Sky e NOW 1-4 maggio 2026: Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie C in diretta

Ad accompagnare i match, un ricco palinsesto di studi. Venerdì sera dalle 22.45 spazio a Friday Night con Fabio Tavelli e Walter Zenga. Sabato pomeriggio dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto, mentre il pre e postpartita serale è affidato a Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si parte da mezzogiorno con Sara Benci, poi Sky Sunday Football con Vanessa Leonardi e Leo Di Bello, e in serata lo Sky Calcio Club di Fabio Caressa con la classica “Lavagna” composta da Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Lunedì chiusura con L’Originale dalle 20, condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna.