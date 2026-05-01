Calcio su Sky e NOW 1-4 maggio 2026: Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie C in diretta

Quattro giorni di calcio senza sosta, da venerdì 1° a lunedì 4 maggio, con Sky e NOW pronti a trasmettere in diretta alcune delle sfide più attese della stagione. La programmazione del weekend abbraccia Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie C e persino la Barclays Women’s Super League, con decine di partite distribuite tra i canali tematici della piattaforma e il servizio streaming.
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Serie A Enilive: tre big match in co-esclusiva
La trentacinquesima giornata del campionato italiano entra nel vivo con tre gare trasmesse in co-esclusiva su Sky e NOW. Sabato 2 maggio alle 20.45 i riflettori si accendono su Atalanta-Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento di Massimo Gobbi. Domenica 3 maggio alle 18 è invece la volta di Juventus-Verona, visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Chiude il turno lunedì 4 maggio alle 20.45 il derby capitolino-viola Roma-Fiorentina, affidato alla telecronaca di Maurizio Compagnoni con Riccardo Montolivo al commento, sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Ad accompagnare i match, un ricco palinsesto di studi. Venerdì sera dalle 22.45 spazio a Friday Night con Fabio Tavelli e Walter Zenga. Sabato pomeriggio dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto, mentre il pre e postpartita serale è affidato a Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si parte da mezzogiorno con Sara Benci, poi Sky Sunday Football con Vanessa Leonardi e Leo Di Bello, e in serata lo Sky Calcio Club di Fabio Caressa con la classica “Lavagna” composta da Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Lunedì chiusura con L’Originale dalle 20, condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna.
Premier League: United-Liverpool e la corsa al titolo
In Inghilterra scende in campo la 35ª giornata di Premier League, con una lotta per il vertice sempre più serrata tra Arsenal e Manchester City. Si apre venerdì 1° maggio alle 21 con Leeds-Burnley su Sky Sport Calcio (telecronaca Paolo Ciarravano).
Sabato 2 maggio quattro gare in programma: alle 16 triplo appuntamento con Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio, telecronaca Ciarravano), Brentford-West Ham (Sky Sport 251, telecronaca Nicola Roggero) e Wolverhampton-Sunderland (Sky Sport 252, telecronaca Matteo Marceddu); alle 18.30 il match Arsenal-Fulham su Sky Sport Calcio con Massimo Marianella al microfono.
Domenica 3 maggio tre partite: alle 15 Bournemouth-Crystal Palace (Sky Sport Calcio, telecronaca Roggero), alle 16.30 il big match Manchester United-Liverpool su Sky Sport Max con Federico Zancan, alle 20 Aston Villa-Tottenham sempre su Sky Sport Max con Marianella. Lunedì 4 maggio doppio impegno: alle 16 Chelsea-Nottingham Forest su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (telecronaca Ciarravano), alle 21 il posticipo Everton-Manchester City su Sky Sport Uno con Marianella.
Bundesliga e Ligue 1: i match da non perdere
In Germania la 32ª giornata di Bundesliga propone sabato 2 maggio due partite su Sky Sport Max: alle 15.30 Bayern Monaco-Heidenheim (telecronaca Pietro Nicolodi) e alle 18.30 Bayer Leverkusen-Lipsia (telecronaca Nicolò Ramella). Domenica 3 maggio altri tre incontri: alle 15.30 St. Pauli-Mainz su Sky Sport 253, alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix, alle 19.30 Friburgo-Wolfsburg sul canale YouTube di Sky Sport.
In Francia, 32ª giornata di Ligue 1: sabato 2 maggio alle 17 il PSG ospita il Lorient su Sky Sport Mix (telecronaca Federico Botti), alle 21.05 Nizza-Lens su Sky Sport Max (telecronaca Federico Zanon). Domenica 3 maggio alle 20.45 lo scontro diretto in chiave europea tra Olympique Lione e Rennes su Sky Sport Mix, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo.
Serie C: playoff del girone e Supercoppa
Domenica 3 maggio scatta il primo turno playoff del girone di Serie C. Nove le sfide in calendario: alle 17.30 Cittadella-Arzignano Valchiampo (Sky Sport 252); alle 20 sette partite in contemporanea — Casertana-Atalanta U23 (Sky Sport 252), Crotone-Audace Cerignola (Sky Sport 253), Pianese-Ternana (Sky Sport 254), Monopoli-Casarano (Sky Sport 255), Pineto-Gubbio (Sky Sport 256), Trento-Giana Erminio (Sky Sport 257) e Lumezzane-Alcione Milano (Sky Sport 258); alle 20.45 Juventus Next Gen-Vis Pesaro su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sabato 2 maggio invece si inaugura la Supercoppa Serie C con la prima giornata: alle 17.30 su Sky Sport 253 si affrontano Arezzo e L.R. Vicenza, vincitrici rispettivamente del Girone B e del Girone A.
Barclays Women’s Super League e lo speciale Leicester
Domenica 3 maggio alle 13, su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, spazio alla Barclays Women’s Super League con il derby Manchester City-Liverpool dal Joie Stadium, raccontato da Gaia Brunelli.
Sabato 2 maggio alle 22.15 su Sky Sport Legend — e a mezzanotte su Sky Sport Calcio, disponibile anche on demand — va in onda Generazione Leicester, dieci anni dopo, lo speciale che commemora il decennale del titolo di Premier League conquistato dalle Foxes nella stagione 2015/16. Protagonisti Claudio Ranieri, tecnico di quella straordinaria impresa, e Sayf, rapper classe 1999 nato calcisticamente con quella squadra, in una conversazione tra nostalgia e aneddoti. Per l’occasione Sky Sport Legend dedica un palinsesto integrato alla ricorrenza, con momenti chiave, interviste e speciali d’archivio.
Tutti i match del weekend saranno accompagnati dagli aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social ufficiali, con Skylights, live blog, podcast e video di tutti i 380 incontri di stagione.