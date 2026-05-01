Sport in TV

Sport in tv 1° maggio: Sinner in semifinale a Madrid, F1 Miami, Oderzo su Atletica Italiana TV e Sportface su Prime Video

Franz Monaco
Sport in tv 1° maggio

Venerdì ricchissimo con la semifinale di Madrid tra Sinner e Fils, la Sprint Qualifying del GP Miami di F1, il nuoto di fondo a Golfo Aranci e la corsa di Oderzo su Atletica Italiana TV. Boxe e scherma su Sportface TV, Chasing Perfection su Amazon Prime Video.

Il Primo Maggio offre una programmazione sportiva di alto livello: dal tennis alla Formula 1, dal nuoto di fondo all’atletica su strada, con Sportface TV protagonista su più canali dedicati e Amazon Prime Video.

Sportface su Amazon Prime Video

  • 08:25 – Old But Gold
  • 09:13 – Arigatoni
  • 10:01 – Shakerati
  • 10:42 – Inside
  • 11:19 – Campionato Italiano Arrampicata – Speed Milano 2026 – Finali
  • 12:46 – Cinque Cerchi
  • 13:02 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles
  • 13:20 – Shakerati
  • 13:43 – Furious – La storia di Andrew Howe
  • 14:00 – 3ª Prova Serie A Ginnastica Artistica 2026
  • 19:31 – Battiti Olimpici Winter
  • 20:34 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 1
  • 23:06 – Old But Gold
  • 23:43 – Shakerati

Atletica

  • 15:30 – Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, 10 km – Diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Scherma

  • 18:15 – Campionato Nazionale Gold e Silver, Cadetti Giovani e Assoluti a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Boxe

  • 21:00 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia (XIV Memorial Antonio Mariani, Orzinuovi) – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Tennis

  • 12:00 – Challenger Cagliari 2026, quarti di finale: Arnaldi vs Borges (1°), Cadenasso vs de Jong (2°), Berrettini vs Hurkacz (3°) – Diretta tv su SuperTennis HD; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX e DAZN
  • 13:30 – ATP Madrid 2026, semifinali doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
  • 16:00 – ATP Madrid 2026, prima semifinale: Sinner vs Fils – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55 e Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
  • 20:00 – ATP Madrid 2026, seconda semifinale: Zverev vs Blockx – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 22:00 e Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

Formula 1

  • 18:00 – GP Miami 2026, prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW
  • 22:30 – GP Miami 2026, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW

Nuoto di fondo

  • 09:00 – Coppa del Mondo 2026 a Golfo Aranci, 10 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
  • 12:00 – Coppa del Mondo 2026 a Golfo Aranci, 10 km femminile – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

Superbike

  • 10:20 – GP Ungheria 2026, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW
  • 15:00 – GP Ungheria 2026, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); streaming su SkyGo e NOW

Ciclismo

  • 11:19 – Giro di Turchia 2026, sesta tappa – Streaming dalle 13:30 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
  • 11:40 – Eschborn-Frankfurt 2026 – Streaming su Discovery+ e HBO Max
  • 13:35 – Giro di Romandia 2026, terza tappa – Streaming dalle 15:45 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Mountain Bike

  • 10:00 – UCI World Series 2026, XCC elite donne – Streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
  • 10:55 – UCI World Series 2026, XCC elite uomini – Streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

Judo

  • 09:00 – Grand Slam Dushanbe 2026, prima giornata (fase eliminatoria) – Streaming su Judo TV
  • 14:00 – Grand Slam Dushanbe 2026, prima giornata (Final Block) – Streaming su Judo TV

Curling

  • 10:00 – Mondiali 2026 doppio misto: Italia vs Giappone – Streaming su The Curling Channel (a pagamento)
  • 19:00 – Mondiali 2026 doppio misto: semifinali – Streaming su The Curling Channel

Golf

  • 14:30 – Miami Championship 2026, seconda giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max
  • 18:00 – PGA Tour Championships 2026, The Tradition – seconda giornata – Streaming su Discovery+ e HBO Max

Equitazione

  • 10:30 – Global Champions League 2026 a Shanghai, prima giornata – Streaming su GCTV e DAZN

Tennistavolo

  • 11:00 – Mondiali 2026, quarta giornata – Streaming su YouTube World Table Tennis

Badminton

  • 10:00 – Thomas & Uber Cup Finals Horsens 2026, quarti di finale – Nessuna copertura tv/streaming

Pallanuoto

  • 19:30 – Serie A1 femminile: Civitavecchia vs Genova – Nessuna copertura tv/streaming
  • 20:15 – World Cup 2026: Italia vs Grecia – Streaming su Recast TV (a pagamento)

Basket

  • 20:45 – Eurolega 2026: Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV

Calcio

  • 15:00 – Serie B 2026, giornata 37 – Streaming su DAZN e LAB Channel
  • 20:45 – Serie A 2026: Pisa vs Lecce – Diretta tv su DAZN1 (214); streaming su DAZN
  • 21:00 – Premier League 2026: Leeds vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); streaming su SkyGo e NOW
  • 21:00 – Liga 2026: Girona vs Maiorca – Streaming su DAZN

Nuoto artistico e Tuffi

  • 04:00 – Coppa del Mondo nuoto artistico 2026 a Xi’an, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming
  • 04:00 – Tuffi, Super Final 2026 a Pechino, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

