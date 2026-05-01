Curling, Constantini e Mosaner ai play-off: l’Italia supera la Scozia e vola al qualification game

Gli azzurri del doppio misto chiudono il round robin al secondo posto nel Gruppo B e staccano il pass per la fase a eliminazione diretta ai Mondiali 2026 di Ginevra.

A Ginevra si chiude il cerchio della fase a gironi e l’Italia del curling c’è, eccome. Stefania Constantini e Amos Mosaner, entrambi in forza alle Fiamme Oro, hanno centrato la qualificazione ai play-off degli ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, il Campionato Mondiale di doppio misto in scena nella città svizzera.

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Il decisivo 10-8 sulla Scozia

L’ultimo appuntamento del round robin si è rivelato uno sparegno di fatto, e la coppia azzurra non ha tradito le attese. Constantini e Mosaner hanno superato la selezione scozzese composta da Katie McMillan e Angus Bryce con il punteggio di 10-8, una vittoria che vale molto più dei due punti: vale la continuazione del torneo.

Secondo posto nel Gruppo B e qualification game contro il Giappone

Grazie a questo risultato, gli azzurri hanno concluso il Gruppo B al secondo posto, guadagnando l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta. Il prossimo ostacolo si chiama Giappone: venerdì 1° maggio alle ore 10:00, Constantini e Mosaner scenderanno sul ghiaccio per il qualification game contro i giapponesi, terzi classificati nel Gruppo A.

In caso di vittoria, la semifinale contro l’Australia

La posta in palio è alta. Superare il Giappone significherebbe conquistare un posto in semifinale, in programma nella stessa giornata alle ore 19:00, dove ad attenderli ci sarebbe l’Australia. Il cammino verso il titolo mondiale passa per due ostacoli ravvicinati, ma la coppia italiana ha già dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti che contano.