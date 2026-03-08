Curling paralimpico a Milano-Cortina 2026: l’Italia cede alla Cina e agli Stati Uniti, ma lotta fino all’ultimo end

Nel torneo misto gli azzurri cedono 3-5 alla bicampionessa paralimpica Cina, stasera contro gli USA. Nel doppio misto wheelchair Bertò e Ioriatti perdono 5-7 con gli americani: lunedì l’ultima gara del round robin contro la Gran Bretagna

Giornata di ghiaccio per l’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, impegnata su due fronti nel curling: il torneo misto e il doppio misto wheelchair.

Torneo misto: Italia tenace contro la bicampionessa Cina

Nella mattinata di domenica 8 marzo si è disputata la seconda giornata del torneo misto. La rappresentativa azzurra, formata da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra, aveva già esordito con una sconfitta sul filo di lana contro il Canada. Oggi il confronto era ancora più impegnativo: di fronte c’era la Cina, bicampionessa paralimpica in carica con i titoli di PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Il risultato finale è stato di 3-5 per i cinesi, ma l’Italia ha tenuto botta per gran parte dell’incontro, cedendo soltanto all’ultimo end. Una prestazione che dimostra il valore della squadra azzurra anche contro le avversarie più titolate. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio già questa sera, alle 18:30, per affrontare gli Stati Uniti.

Wheelchair curling doppio misto: Bertò e Ioriatti cedono agli USA all’ultimo end

Nella sesta giornata del round robin del torneo di doppio misto wheelchair, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti — che avevano ottenuto una sola vittoria nelle prime cinque partite — hanno disputato una gara equilibrata contro gli Stati Uniti, cedendo 5-7 soltanto nell’end conclusivo. Il round robin si chiuderà lunedì 9 marzo: l’ultimo incontro dell’Italia è fissato alle 14:30 contro la Gran Bretagna.