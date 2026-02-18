Sci di fondo, Team Sprint femminile: oro Svezia a Milano-Cortina 2026. Italia ottava

Sundling-Dahlqvist dominano a Lago di Tesero. Argento alla Svizzera, Germania bronzo in volata sulla Norvegia.
Svezia imprendibile: quarto oro su cinque gare
La Team Sprint femminile in tecnica libera incorona ancora la Svezia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. A Lago di Tesero Jonna Sundling e Maja Dahlqvist conquistano l’oro con il tempo di 20’29″99, regalando alla nazionale scandinava il quarto titolo femminile su cinque prove disputate nello sci di fondo.
Una superiorità costruita soprattutto grazie alla potenza di Sundling, capace di fare la differenza nelle frazioni decisive, lasciando a Dahlqvist il compito di gestire il vantaggio negli ultimi chilometri.
Alle spalle delle svedesi si inserisce una brillante Svizzera con Nadja Kaelin e Nadine Faehndrich, seconda a +1″40. Il bronzo va alla Germania con Laura Gimmler e Coletta Rydzek, che superano la Norvegia in volata per appena 14 centesimi (+5″87 contro +6″01).
La gara: Sundling spezza l’equilibrio
La prima parte della competizione vede Jessica Diggins provare a imporre un ritmo sostenuto, con Sundling subito in scia. Il gruppo si allunga ma resta compatto fino alla terza frazione, quando la svedese cambia passo sulla salita e crea il primo vero strappo.
Da quel momento la Svezia prende progressivamente margine: al cambio decisivo il vantaggio supera i quattro secondi, poi nella quinta frazione Sundling accelera ancora, ipotecando di fatto l’oro.
Dietro si scatena la lotta per le medaglie. Faehndrich lancia la rimonta svizzera, aggancia la Finlandia e si porta a ridosso della Svezia. La Germania rientra nel gruppo e nell’ultima volata Rydzek beffa Drivenes, lasciando la Norvegia giù dal podio.
Italia ottava, Finlandia penalizzata da una caduta
L’Italia, con Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, chiude all’ottavo posto con un ritardo di 40″88. Le azzurre restano nel gruppo nelle prime frazioni, ma pagano qualcosa nel momento degli attacchi decisivi.
Dietro, la Finlandia scivola al nono posto anche a causa della caduta di Kahara nel finale. Quinta piazza per gli Stati Uniti, sesto il Canada, settima la Francia.
Resta ora un ultimo appuntamento femminile nello sci di fondo: la 50 km mass start in tecnica classica, in programma domenica, che chiuderà definitivamente il capitolo donne a Lago di Tesero.
Classifica finale
1ª Svezia (J. Sundling – M. Dahlqvist) 20’29″99
2ª Svizzera (N. Kaelin – N. Faehndrich) +1″40
3ª Germania (L. Gimmler – C. Rydzek) +5″87
4ª Norvegia (A. Ø. Slind – J. B. Drivenes) +6″01
5ª Stati Uniti +11″54
6ª Canada +19″44
7ª Francia +23″62
8ª Italia (C. Ganz – I. De Martin Pinter) +40″88