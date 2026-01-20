Curling, i convocati dell’Italia per Milano-Cortina: grossa sorpresa

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha comunicato i nomi degli atleti che difenderanno i colori dell’Italia nel curling ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio (considerando che la competizione di questo sport comincia prima rispetto alla cerimonia inaugurale) e che vedrà le nazionali maschile, femminile e di doppio misto cimentarsi nelle rispettive sfide.

L’elenco ufficiale dei convocati include conferme importanti, ma anche una sorpresa significativa nella squadra femminile considerata l’assenza di una delle giocatrici più forti ed esperte.

Squadra femminile, largo ai giovani: esclusa una veterana

La novità più chiacchierata riguarda ovviamente la formazione femminile, nella quale Angela Romei non figura tra le convocate per Milano-Cortina 2026. La pugliese, 28 anni, originaria di Monopoli, ha contributo ai successi azzurri negli ultimi 10 anni, incluse le medaglie agli Europei e un quarto posto ai Mondiali 2024, ma è stata esclusa dalla lista olimpica definitiva. La sua assenza ha sorpresa tifosi e addetti ai lavori, anche alla luce del suo contribuito alla disciplina.

Al suo posto è stata inserita Rebecca Mariani, che figura nella squadra come quinta componente e riserva del quartetto. La rosa femminile, che affronterà la rassegna a cinque cerchi, sarà guidata dalla ski Stefania Constantini, coadiuvata da Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto.

Squadra maschile e doppio miste: conferme e prospettive

Sul fronte maschile non ci sono state grosse sorprese. La formazione azzurra resta quella consolidata degli ultimi anni, con lo skip Joel Thierry Retornaz a guidare un gruppo di atleti esperti, tra cui Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, con Alberti Pimpini prima riserva. Questa squadra ha già raccolto risultati solidi e punta a un’altra prova competitiva nella rassegna olimpica.

Nel doppio misto l’Italia proporrà il duo formato da Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici in carica dopo il successo ottenuto a Pechino 2022.

Con questa combinazione di esperienza e giovani promesse, la Nazionale italiana di curling si presenta a Milano-Cortina con l’intento di lottare per le posizioni di rilievo, nonostante la sorpresa nella squadra femminile.