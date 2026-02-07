Ultima prova a Cortina: Brignone e Goggia convincono, Johnson davanti a tutte

Nell’ultimo test prima della discesa olimpica di domenica mattina, segnali positivi per le azzurre: Federica Brignone gestisce e chiude settima, Sofia Goggia è sesta nonostante un grande rischio nella parte alta. Miglior tempo per Breezy Johnson, Vonn sul podio virtuale.

L’ultima prova cronometrata sulla Olympia delle Tofane, in vista della gara olimpica di domenica 8 febbraio (start alle 11.30), offre indicazioni incoraggianti per l’Italia. Federica Brignone e Sofia Goggia chiudono entrambe tra le prime, mostrando approcci diversi ma ugualmente promettenti in ottica medaglia.

Davanti a tutte si piazza l’americana Breezy Johnson, che firma il miglior tempo in 1:37.91. Alle sue spalle si confermano tra le più competitive anche Lindsey Vonn, terza a 37 centesimi, e Kira Weidle-Winkelmann, staccata di appena 16 centesimi dalla fuoriclasse statunitense.

Goggia e Brignone: segnali diversi, stessa solidità

Sofia Goggia chiude sesta, pagando soprattutto un rischio enorme preso nella parte alta del tracciato, dove per un attimo la caduta è sembrata possibile. Superato il brivido, la bergamasca ha però mantenuto un ritmo da primissime, confermando di essere pronta per giocarsi le sue carte in gara.

Federica Brignone termina invece settima, in piena gestione. La valdostana sceglie una prova controllata, senza forzare, concentrandosi più sulle sensazioni che sul cronometro, e chiude a breve distanza dalla compagna di squadra.

Attenzione ad Aicher e Vonn

Tra le atlete più convincenti in ottica podio spicca anche la tedesca Emma Aicher, quinta in 1:38.75, ma chiaramente in gestione totale nel finale, dove si è rialzata. Segnali importanti arrivano anche da Lindsey Vonn: nonostante il grave infortunio al ginocchio che ha segnato il suo percorso recente, la statunitense centra un eccellente terzo tempo, confermandosi competitiva per le medaglie.

Più complicata invece la prova di Jacqueline Wiles, che sbaglia nella parte alta prendendosi un rischio notevole, ma riesce comunque a mantenere un passo da alta classifica nel resto del tracciato.

Altre azzurre e incognita meteo

Buona prova anche per Laura Pirovano, nona a un secondo esatto dalla Johnson. Più staccate Elena Curtoni e Nicol Delago, mentre la giornata resta segnata anche dall’incognita meteo: la prova è stata interrotta e la visibilità, soprattutto nella parte alta, è rimasta a lungo limitata a causa delle nuvole.

Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo anche domenica mattina, quando Cortina si sveglierà per assegnare le medaglie olimpiche della discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Le azzurre, intanto, hanno mandato segnali chiari: la condizione c’è e le chance di medaglia restano concrete.