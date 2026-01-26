Brigone in bilico per la discesa delle Olimpiadi: svelato il nome della riserva

Federica Brignone è stata confermata nel gruppo delle atlete italiane che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La 35enne valdostana non solo avrà il prestigioso ruolo di portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026, ma è anche pronta a vivere la sua quinta esperienza olimpica dopo un lungo periodo di recupero da un serio infortunio.

Il suo effettivo coinvolgimento nelle gare di velocità, come la discesa libera e il Super G, resta però ancora da confermare, visto che molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Il ritorno in pista e il ruolo di Brignone

Dopo un infortunio significativo che l’ha tenuta lontana dalle competizioni per quasi un anno, Federica Brigone è tornata in Coppa del Mondo con un’ottima sesto posto nel gigante di Kronplatz, un risultato che ha dimostrato che il suo livello resta competitivo nonostante il lungo stop.

Negli ultimi giorni la campionessa italiana si è allenata sull’Olympia delle Tofane, la pista che ospiterà le gare olimpiche femminili di discesa e SuperG, lavorando con il gruppo della velocità per valutare le sue sensazioni su discipline che richiedono un grande impiego fisico.

Nonostante l’allenamento mirato e la sua grande esperienza, la partecipazione di Brignone alle gare di discesa e SuperG delle Olimpiadi non è ancora certa, visto che ogni decisione definitiva verrà presa solo nei giorni precedenti alle gare in base, ovviamente, alle sue condizioni.

Nadia Delago: opzione di riserva per la discesa

In previsione del possibile forfait della Brignone dalla discesa olimpica, lo staff tecnico azzurro ha incluso nell’organico anche Nadia Delago come atleta di riserva per questa gara.

La 28enne parteciperà comunque alle prove cronometrate ufficiali e molto probabilmente anche alla manche di discesa della combinata a coppie, un evento in programma per il 20 febbraio, subito dopo le gare di discesa e superG.

La sua convocazione come opzione alternativa serve a garantire all’Italia la massima copertura possibile nella prova di discesa nel caso in cui la Brignone dovesse rinunciarvi.